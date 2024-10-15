تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y19s بقدرة بطارية 5500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo النقاب اليوم عن هاتف vivo Y19s الذي يضم بطارية بقدرة 5500 mAh، وتصميم يدعم مقاومة أعلى.

يتميز هاتف vivo Y19s بشاشة LCD بحجم 6.68 إنش، وجودة عرض HD+، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 90Hz، أيضاً يصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 1000 nits، ويتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف vivo Y19s مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة ثانوية، وحلقة RGB LED والتي تدعم المستخدم مع الإشعارات أو مع تشغيل الموسيقى.

كما يتميز vivo Y19s بمكبرات صوتية بنظام ستريو، بميزة تعزيز الصوتيات في الأماكن الصاخبة بنسبة 300%، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للصوتيات ومنفذ USB C 2.0.

ويتميز الهاتف بتصميم بمقاومة أعلى للصدمات، ويدعم معايير IP64 في مقاومة الماء والأتربة، مع معايير MIL-STD-810H العسكرية، من جانب أخر يمكن للبطارية أن تستمر بعمر إفتراضي بنسبة 80% بعد 1460 دورة شحن.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، على أن يتم الشحن بقدرة 15W، ويأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Unisoc T612 وكرت شاشة Mali-G57، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة eMMC 5.1.

كما ينطلق الهاتف بواجهة FuntouchOS 14 ونظام تشغيل Android 14، على أن يتوفر vivo Y19s في الأسواق قريباً.

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