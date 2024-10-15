شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمزيل مكياج.. فى خطوات كيف تنظف سماعات AirPods بطرق آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظيف سماعات AirPods، من المهام التي يجب عليك القيام بها بانتظام، حتى لاتسبب لك أمراض مثل التهابات الأذن أو تراكم شمع الأذن، فقد تتسبب سماعات الأذن المتسخة في كتم الصوت، ومشاكل الشحن (أو الاتصال)، وأعطال الجهاز أيضا.

كيف يمكنك تنظيف سماعات AirPods بنجاح؟

يساعد التنظيف المنتظم في الحفاظ على النظافة وجودة الصوت وطول عمر الجهاز، فقد أوصت أبل بتنظيف سماعات AirPods، باستخدام ماء ميسيلار المستخدم في إزالة المكياج، مع فرشاة أسنان ناعمة للأطفال، ومنشفة ورقية

ولابد أن تعلم أي أجزاء من AirPods، التي يجب تنظيفها، وبالنسبة لسماعات AirPods 4، يمكنك تنظيف الشبكات المحيطة، مع تجنب تنظيف أي مناطق أخرى.

وفيما يلي خطوات لتنظيف السماعات بأمان:

1.أضف كمية صغيرة من ماء ميسيلار إلى كوب

2.اغمس فرشاة الأسنان في كوب ماء ميسيلار حتى تتشبع الشعيرات بالكامل.

3.امسك AirPod مع توجيه الشبكة لأعلى.

4.امسح الشبكة في دوائر لمدة 15 ثانية تقريبًا.

5.اقلب AirPod وامسحها بمنشفة ورقية.

6. تأكد من ملامسة المنشفة الورقية للشبكة.

7.كرر الخطوات من 2 إلى 5 مرتين أخريين (ثلاث مرات إجمالاً) لكل شبكة ترغب في تنظيفها.

8.اترك AirPods لتجف تمامًا، لمدة ساعتين على الأقل، قبل وضعها في علبة الشحن أو استخدامها.

تجنب هذه الأشياء عند تنظيف سماعات AirPods

لتنظيف جسم سماعات AirPods بعد تعرضها لمواد مثل الصابون أو المستحضرات أو العطور أو الزيوت أو صبغة الشعر، امسحها برفق بقطعة قماش مبللة قليلاً بالماء العذب، ثم جففها بقطعة قماش ناعمة و اتركها تجف تمامًا لمدة ساعتين على الأقل قبل استخدامها أو وضعها في علبة الشحن.

تجنب وضع سماعات AirPods تحت الماء، ولا تستخدم أبدًا مواد حادة أو كاشطة لتنظيفها.