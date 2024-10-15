شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ابتكار أول لسان اصطناعى.. تطوير روبوت ذكى يقضى على مهنة الجرسون بالمطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على أن يتولى مهنة "الذواق" في المطاعم، حيث تم تزويده بكافة الإمكانيات التي تمكنه من التفرقة بين مذاق المشروبات بدقة بلغت 80%.

مزود بلسان إلكتروني.. روبوت جديد يحل محل مهنة " الجرسون" في المطاعم

وأكد العلماء، أنه يمكن لـ "اللسان الإلكتروني"، الذى تم إضافته إلى الروبوت، من التمييز بين المشروبات الغازية وأنواعها بشكل دقيق، كما ييستطيع الجهاز أن يعرف ما إذا كان الحليب فاسدًا أم لا، حيث بستخدم الجهاز أقطابًا كهربائية للكشف عن السائل، و يقوم الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي الشبكة العصبية في الدماغ بتحديد ماهية السائل بالضبط، ومذاقه.



ويقول الخبراء إنه يمكن أن يقيم جودة ونضارة وأصالة كل من الطعام والشراب، فقد توصلت الدراسة إلى أنه هذا الجهاز قادر على تفرقة المشروبات بتقنية الذكاء الاصطناعي وحتى تقديم التوصيات لتحسين مذاقها

وقال مؤلف الدراسة، سابتارشي داس، أن الجهاز نجح في صنع لسان اصطناعي، لكن عملية كيفية تجربتنا للأطعمة المختلفة تنطوي على أكثر من مجرد اللسان، الذى يتكون من مستقبلات التذوق التي تتفاعل مع أنواع الطعام وترسل معلوماتها إلى القشرة التذوقية، وهي شبكة عصبية بيولوجية.



