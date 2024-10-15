شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تمدد مهمة مسبار CAPSTONE الصغير إلى القمر حتى ديسمبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مركبة الفضاء الصغيرة CAPSTONE التابعة لوكالة ناسا مؤخرًا برحلتها المائة حول القمر في مدار هالة شبه مستقيم (NRHO)، حيث منحت الوكالة تمديدًا للمهمة بعد العمل في NRHO لمدة تزيد عن 670 يومًا على الأرض، فتم تمويل CAPSTONE الآن حتى ديسمبر 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن CAPSTONE هو مكعب بحجم فرن الميكروويف يزن 55 رطلاً (25 كيلوجرامًا).

تم إطلاق CAPSTONE في يونيو 2022 على متن معزز Rocket Lab Electron من نيوزيلندا، وتمتلكه وتديره شركة Advanced Space، وهي شركة مقرها في وستمنستر بولاية كولورادو.

يتيح تمديد المهمة الجديد مزيدًا من التوضيح لتجارب نظام تحديد المواقع المستقل القمري (CAPS)، بالإضافة إلى عرض أول برنامج من نوعه للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للكشف عن الشذوذ وبيانات الملاحة، وتعلم كيفية إجراء مناورات مستقلة.

كما أن NRHO هو موقع محطة Gateway الفضائية المستقبلية التابعة لوكالة ناسا والتي تدور حول القمر، وستساعد هذه البؤرة الاستيطانية في الاستكشاف البشري طويل الأمد للقمر، مما يسمح للطواقم بالوصول إلى القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة ذات أولوية مبكرة لبرنامج Artemis التابع لوكالة الفضاء.

قال برادلي تشيثام، رئيس شركة Advanced Space والرئيس التنفيذي لها، في بيان: "في غضون خمس سنوات، انتقلت CAPSTONE من فكرة مشرقة من جانب شركة صغيرة إلى مهمة تستمر بعد تاريخ انتهائها المتوقع بكثير".

كما يسمح تمديد مهمة CAPSTONE بمزيد من التعاون مع فريق (LRO) في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا في ماريلاند.