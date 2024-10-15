شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 سرعات لتشغيل الفيديو فى أحدث تحديث لـ"واتساب" على iOS والان مع تفاصيل الخبر

سلط سجل التغييرات في أحدث إصدار لـ"واتساب" الضوء على إضافة عناصر تحكم جديدة في سرعة تشغيل الفيديو، مما يوفر للمستخدمين ثلاثة خيارات: عادي و1.5x و2x.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يمنح هذا المستخدمين مزيدًا من المرونة عند مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يسمح لهم بتعديل السرعة لتناسب تفضيلاتهم أو توفير الوقت في مقاطع الفيديو الأطول.

توجد أداة التحكم في ضبط سرعة التشغيل في مكان مناسب بجوار شريط التقدم للوصول السريع.

ويكشف سجل التغييرات أيضًا عن طرح واسع النطاق لميزة صورة داخل صورة لمقاطع الفيديو، حيث يتيح هذا للمستخدمين تغيير حجم نافذة الفيديو وتحريكها حول شاشتهم، مما يوفر المزيد من المرونة أثناء تعدد المهام.

ينشط الزر الموجود بالقرب من شريط التشغيل هذا الوضع، مما يتيح للمستخدمين الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الدردشة أو تصفح المحادثات الأخرى أو حتى استخدام تطبيقات أخرى.

وتتضمن نافذة الصورة داخل الصورة عناصر تحكم أساسية في التشغيل مثل التقديم والخلف والإيقاف المؤقت، مما يضمن للمستخدمين إمكانية إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة دون انقطاع.