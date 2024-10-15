شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلجأ للطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جوجل صفقة هي الأولى من نوعها في العالم لشراء الطاقة من أسطول من المفاعلات النووية الصغيرة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وطلبت شركة التكنولوجيا الأمريكية ستة أو سبعة مفاعلات نووية صغيرة من شركة Kairos Power في كاليفورنيا، ومن المقرر الانتهاء من أولها بحلول عام 2030 والباقي بحلول عام 2035.

وتأمل جوجل أن توفر الصفقة حلاً منخفض الكربون لتشغيل مراكز البيانات، والتي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء.

وقالت الشركة الأمريكية المملوكة لشركة Alphabet إن الطاقة النووية توفر "مصدر طاقة نظيفًا على مدار الساعة يمكن أن يساعدنا في تلبية متطلبات الكهرباء بشكل موثوق"، وأدى النمو الهائل للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى التخزين السحابي، إلى زيادة متطلبات شركات التكنولوجيا للكهرباء.

وفي الشهر الماضي، أبرمت شركة مايكروسوفت صفقة لأخذ الطاقة من جزيرة ثري مايل، مما أدى إلى تنشيط المحطة لأول مرة منذ خمس سنوات. كان الموقع، في بنسلفانيا، موقع أخطر انهيار نووي في تاريخ الولايات المتحدة، في مارس 1979، واشترت أمازون مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية في مارس من شركة تالين إنيرجي.

لم يتم الكشف عن مواقع المحطات الجديدة والتفاصيل المالية للاتفاقية، وقد وافقت جوجل على شراء ما مجموعه 500 ميغاواط من الطاقة من شركة كايروس، التي تأسست في عام 2016 وتبني مفاعلًا تجريبيًا في تينيسي، ومن المقرر أن يكتمل في عام 2027.

وقال مايكل تيريل، المدير الأول للطاقة والمناخ في جوجل: "تحتاج الشبكة إلى مصادر كهرباء جديدة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم التقدم العلمي الرئيسي، وتحسن الخدمات للشركات والعملاء، وتدفع القدرة التنافسية الوطنية والنمو الاقتصادي.

"تساعد هذه الاتفاقية في تسريع تقنية جديدة لتلبية احتياجات الطاقة بشكل نظيف وموثوق، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي للجميع."