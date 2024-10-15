شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبي السابع من نظام التشغيل iOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر

سيتم إصدار iOS 18.1 للجميع في غضون أسبوعين فقط، وفي الوقت نفسه، يستمر اختبار الإصدار التجريبي، حيث يتوفر الإصدار السابع من iOS 18.1 الآن للمختبرين من المطورين، ومن المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي العام فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، يدعم iOS 18.1 جميع أجهزة iPhone المتوافقة مع iOS 18، ولكن ميزات Apple Intelligence تقتصر على الأجهزة التالية:

* iPhone 15 Pro

* iPhone 15 Pro Max

* iPhone 16

* iPhone 16 Plus

* iPhone 16 Pro

* iPhone 16 Pro Max

يقدم iOS 18.1 الدفعة الأولية من ميزات Apple Intelligence، بما في ذلك أدوات الكتابة لإعادة كتابة النص ومراجعته وتلخيصه.

وتم تجديد تصميم Siri بالكامل ويتضمن الآن خيار كتابة الاستعلامات، ويكتسب تطبيق البريد وظائف جديدة مثل ملخصات الرسائل وفرز الأولويات والرد الذكي.

تتضمن التحديثات الأخرى وضع تركيز جديد يسمى "تقليل المقاطعات" وميزة التنظيف الجديدة في الصور وملخصات الإشعارات.

وبالإضافة إلى iOS 18.1، تطرح Apple:

* iPadOS 18.1 beta 7

* visionOS 2.1 beta 5

* tvOS 18.1 beta 5

* watchOS 11.1 beta 5