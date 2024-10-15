شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم العالمي لغسل اليدين.. اغسل يديك بعد استخدام الموبايل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم العالمي لغسل اليدين، تُعتبر الدراسات العلمية الحديثة أن غسل اليدين بعد الكتابة على الكيبورد أو الإمساك بالهاتف يُساهم في تقليل انتشار الأمراض والعدوى، ففي ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، أصبحت الأجهزة مثل الهواتف المحمولة ولوحات المفاتيح (الكيبورد) جزءًا لا يتجزأ من حياتنا.

ورغم ما تقدمه هذه الأدوات من تسهيلات هائلة في العمل والتواصل، إلا أنها قد تكون مصدرًا غير مرئي للجراثيم والبكتيريا التي قد تنقل الأمراض، وقد ظهرت العديد من الدراسات التي تؤكد على ضرورة غسل اليدين بعد استخدام هذه الأجهزة للحفاظ على الصحة العامة.

الهواتف المحمولة: مصدر غير متوقع للبكتيريا

أثبتت دراسة أجرتها جامعة أريزونا أن الهواتف المحمولة يمكن أن تكون حاملة لعدد من البكتيريا يفوق 10 أضعاف تلك الموجودة على مقاعد المرحاض، ويرجع ذلك إلى أن المستخدمين يأخذون هواتفهم معهم في كل مكان، بما في ذلك الحمامات، المطاعم، والمواصلات العامة، هذا الاستخدام اليومي المستمر يجعل الهواتف بيئة مثالية لتجمع الأوساخ والبكتيريا، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى عند لمس الوجه أو الطعام دون غسل اليدين.

لوحة المفاتيح: بيئة خصبة للجراثيم

لوحات المفاتيح، سواء في المكاتب أو المنازل، قد تحمل كميات هائلة من الجراثيم، خصوصًا إذا كان الشخص يتناول الطعام أو يستخدم الكيبورد لفترات طويلة دون تنظيف. دراسة أخرى أوضحت أن بعض لوحات المفاتيح قد تحتوي على جراثيم أكثر من بعض أدوات الحمام، مما يعزز الحاجة إلى غسل اليدين بعد استخدامها، خاصةً في بيئات العمل المشتركة.

لماذا يجب غسل اليدين بعد التعامل مع التكنولوجيا؟

الجهاز التكنولوجي، سواء كان هاتفًا محمولًا أو كيبورد، يلامس الأسطح المختلفة، ويتعرض لعدد كبير من الميكروبات والبكتيريا. بمجرد ملامسة الجهاز، تنتقل هذه الكائنات الدقيقة إلى الأيدي، وقد تصل إلى الفم أو الأنف أو العينين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى. غسل اليدين بشكل منتظم باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية يمكن أن يحد من هذا الخطر بشكل كبير.

نصائح للحفاظ على النظافة أثناء استخدام الأجهزة

- تنظيف الهواتف والأجهزة بانتظام: استخدام المناديل المبللة أو المطهرات المخصصة لتعقيم الهواتف ولوحات المفاتيح بشكل يومي.

- غسل اليدين بعد كل استخدام: يجب غسل اليدين بعد استخدام الأجهزة التكنولوجية، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس الوجه.

- الاحتفاظ بمطهر يدوي: في الأماكن التي قد لا يتوفر فيها الماء والصابون، يمكن استخدام مطهر يدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.

- تجنب استخدام الأجهزة في الأماكن الملوثة: مثل الحمامات أو المطاعم دون تنظيفها بعد ذلك.

لذلك ففي اليوم العالمي لغسل اليدين، من المهم أن ندرك أن الأجهزة التكنولوجية التي نعتمد عليها بشكل يومي قد تكون مصدرًا خفيًا للجراثيم. اتباع النصائح البسيطة لغسل اليدين وتنظيف الأجهزة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتنا وحمايتنا من الأمراض.