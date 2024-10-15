شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايفون 16 يواجه حظرًا على المبيعات فى إندونيسيا لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تواجه أبل حظر في أندونيسيا يمنعها من طرح أحدث هاتف فى سلسلة أيفون وهو iPhone 16، وذلك مع إصرار البلاد على تجديد أبل لشهادة متطلبات المحتوى، حيث تتبع أبل، مثل جميع الشركات المتعددة الجنسيات، القوانين المحلية في بلدان مختلفة للسماح لها بإجراء أعمال تجارية فيها، والآن، في إندونيسيا، يبدو أن متطلبات الشهادة والاستثمار قد تمنع مبيعات أحدث موديلاتها في المنطقة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أفادت التقارير أن وزير الصناعة Agus Gumiwang Kartasamita قال، إن iPhone 16 لن يُباع في البلاد ما لم تستوف شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو شروطًا معينة.



ومن بين الشروط، ورد أنه يجب على الشركة الحفاظ على التزامات الاستثمار والحصول على تجديد الشهادة.



قال وزير الصناعة، إن تمديد شهادة TKDN لا يزال معلقًا، وينتظر المزيد من الاستثمارات من أبل، حيث تم منح شهادة TKDN سابقًا لشركة أبل، وتتعلق الشهادة باستخدام المكونات المحلية في السلع والخدمات، وتتطلب هذه الخطوة أن يكون مستوى المكونات المحلية 40% على الأقل حتى تحصل الشركة على الشهادة.



انتهت صلاحية الشهادة التي حصلت عليها شركة أبل منذ ذلك الحين وتحتاج إلى تجديد، ويمكن إجراء التجديد من خلال مخططات التصنيع المحلية وتطوير التطبيقات ومخطط تطوير الابتكار.

ويقال أيضًا إن شركة أبل لم تصل إلى مستوى التزامات الاستثمار التي وعدت بها، حتى الآن، استثمرت شركة أبل 1.48 تريليون روبية (94.53 مليون دولار)، وهو أقل من 1.71 تريليون روبية (109.6 مليون دولار) التي ورد أن الشركة قد التزمت بها سابقًا.



سلكت شركة أبل مسار مخطط تطوير الابتكار وفعلت ذلك من خلال إنشاء أكاديميات أبل في البلاد، وفي أبريل الماضى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أنه سيتم افتتاح أكاديمية رابعة في المستقبل في بالي.



قد يؤدى حظر المبيعات هذا إلى دفع الناس من إندونيسيا إلى شراء iPhone 16 في الخارج، وهو ما يزيد من تكلفة الجهاز بشكل واضح.