شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش لندن ولا باريس إجازتك هتكون برة الكوكب.. شاهد أول فندق فاخر فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في القريب العاجل، ستكون رحلة الفضاء متاحة لكل من يرغب في قضاء عطلته، بعيدًا عن ضوضاء الكوكب، جاء ذلك بعدما نجحت شركة ناشئة تتنافس لتصبح أول محطة فضاء تجارية في العالم، في تصميم أول فندق فاخر بالفضاء، وقد أطلقت عليه Haven-1

أول فندق في الفضاء

تعرف على تصميم أول فندق فضائي فاخر

ويأتي تصميم الفندق الفضائي Haven-1، على غرار الفنادق الفاخرة، ويضم شرائح خشبية أنيقة وجدران بيضاء ناعمة ومبطنة ومساحة لصالة الألعاب الرياضية وغرف خاصة تتميز بالترفيه وتكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت للتواصل مع المنزل، كما توجد بع أربع غرف خاصة، كل منها مزود بحجرة تخزين مدمجة، وطاولة، ومجموعة من وسائل الراحة المخصصة.

تصميم الفندق الفضائي

وحرصت الشركة على تحسين جودة النوم لدى رواد الفندق الفضائي الجديد، خاصة مع انعدام الوزن، فقد طور الخبراء نظام نوم مميز بحجم سرير مزود بكمية مخصصة من الضغط المتساوي طوال الليل، بحيث يمكن تعديله سواء كنت تنام على جانبك أو ظهرك.

مواصفات رحلتك الى الفضاء.. للأثرياء فقط

ومن جانبه قالت هيلاري كو، رئيسة قسم التصميم والتسويق في شركة Vast، إنه تم تزويد السرير بلحاف ممتلئ، مما يخلق ضغطًا متساويًا عليك مما يسمح لك بنوم هادئ ومريح في الليل، كما توجد منطقة مشتركة في قلب المحطة مع طاولة قابلة للنشر ونقطة مشاهدة مقببة للنافذة.

وأعلنت الشركة أن الفندق سيكون متاحًا لاستقبال رواده بحلول عام 2026،وتأمل الشركة إطلاق المحطة بصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس "في موعد لا يتجاوز أغسطس 2025.

الفندق الفضائي

وساعد أندرو فوستيل، رائد الفضاء المخضرم في وكالة ناسا والذي أمضى أكثر من 225 يومًا في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، في تقديم المشورة لشركة فاست بشأن تطوير التصميم الداخلي للمحطة، بحيث يتمكن عشاق الفضاء من البقاء في المحطة لمدة تصل إلى 30 يومًا، لكن من غير الواضح كم ستتكلف الرحلة.

وأوضح التقرير، إنه نظرًا لأن المقعد على متن مركبة الفضاء سبيس إكس كرو دراجون حتى محطة الفضاء الدولية قد يكلف حوالي 55 مليون دولار، فقد تكون هافن-1 أيضًا للأثرياء للغاية.