شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة عالميًا.. ظاهرة النينيو كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، عن السبب في ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها العام الماضي وكانت مستمرة حتى العام الحالي، فقد أرجع العلماء، السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة العالمية، إلى مستويات غير متوقعة، ما أثار القلق بين علماء المناخ، مع زيادة بنحو 0.3 درجة مئوية عن عام 2022، إلى ظاهرة النينيو.

ومن جانبه اقترح جيمس هانسن، عالم المناخ الشهير، أن هذا قد يمثل بداية مرحلة جديدة في الانحباس الحراري العالمي، والتي تسارعت بسبب انخفاض تلوث الهواء، بينما يرى اقترح جافين شميت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة ناسا، أن هذا الارتفاع غير المعتاد قد يكشف عن فجوات في فهمنا لآليات ردود الفعل المناخية.

ظاهرة النينيو السبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال 2023

وتشير الدراسات الحديثة، إلى أن الظروف المتغيرة للمحيط الهادئ الاستوائي، بما في ذلك الانتقال من ظاهرة النينيو إلى النينيو القوي، قد تحمل المفتاح لتفسير هذه الارتفاع في درجات الحرارة، فلطالما عُرفت ظاهرة النينيو بقدرتها على تعطيل أنماط المناخ العالمية.

وتعمل ظاهرة النينيو على إعادة المياه الدافئة إلى الشرق، ما يؤدي فعليًا إلى إيقاف تشغيل "مكيف الهواء" في المحيط.

أجرى الفريق البحثي للدراسة، تحليل 58021 عامًا من محاكاة نماذج المناخ لفهم مدى تكرار حدوث مثل هذه الطفرات، ووجدوا أن الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة بعد ظاهرة النينيو نادرة، حيث تحدث بنسبة 1.6% فقط من الوقت، ومع ذلك، عندما تسبقها ظاهرة النينا الطويلة، يرتفع احتمال حدوث مثل هذه الطفرة إلى 10.3%.

وخلصت الدراسات إلى أن ظاهرة النينيو هي المحرك الأساسي للحرارة القياسية في عام 2023.