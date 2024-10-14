شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع أرشيف الإنترنت يعود كخدمة للقراءة فقط بعد الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

عاد موقع Internet Archive إلى العمل على الإنترنت في حالة القراءة فقط بعد هجوم إلكترونى أدى إلى تعطيل المكتبة الرقمية وWayback Machine الأسبوع الماضي، وأدى خرق البيانات وهجوم DDoS إلى إيقاف الموقع عن العمل فى 9 أكتوبر، مع سرقة قاعدة بيانات مصادقة المستخدم التي تحتوي على 31 مليون سجل فريد في الأسابيع الأخيرة.

وعاد أرشيف الإنترنت الآن للعمل على الإنترنت "بشكل مؤقت للقراءة فقط"، وفقًا لمؤسسه بروستر كاهل، ومن الآمن استئناف العمل ولكن قد يحتاج إلى مزيد من الصيانة، وفي هذه الحالة سيتم تعليقه مرة أخرى".

فى حين يمكنك الوصول إلى Wayback Machine للبحث في 916 مليار صفحة ويب تم أرشفتها بمرور الوقت، لا يمكنك حاليًا إدراج صفحة ويب موجودة في الأرشيف ، وقد عمل كاهل وفريقه تدريجيًا على استعادة خدمات أرشيف دوت أورج في الأيام الأخيرة، بما في ذلك إعادة حسابات البريد الإلكتروني للفريق وأدوات الزحف الخاصة به للمكتبات الوطنية، وتم إيقاف تشغيل الخدمات حتى يتمكن موظفو Internet Archive من فحصها وتعزيزها ضد الهجمات المستقبلية.

وزعمت نافذة منبثقة من أحد المتسللين المزعومين أن الأرشيف تعرض لـ "خرق أمني كارثي" الأسبوع الماضي، قبل أن يؤكد موقع Have I Been Pwned سرقة البيانات ، وشملت السرقة عناوين البريد الإلكتروني وأسماء المستخدمين وكلمات المرور المشفرة وغيرها من البيانات الداخلية لـ 31 مليون حساب بريد إلكتروني فريد.

وجاء انقطاع خدمة Internet Archive بعد أسابيع فقط من بدء Google في إضافة روابط إلى مواقع الويب المؤرشفة في Wayback Machin، وقامت Google بإزالة روابط صفحاتها المخزنة مؤقتًا في وقت سابق من هذا العام، لذا فإن ربط Wayback Machine في نتائج بحث جوجل يعد طريقة مفيدة للوصول إلى الإصدارات الأقدم من مواقع الويب أو الصفحات المؤرشفة.