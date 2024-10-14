شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد SpaceX يستعدون لمغادرة محطة الفضاء الدولية وسط تأخيرات بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

سيتعين على رواد فضاء Crew-8 التابعين لشركة SpaceX الانتظار لفترة أطول قليلاً لبدء رحلتهم إلى الأرض بعد تأجيل خطط مغادرة محطة الفضاء الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع هبوطهم، وكان من المقرر أن تنفصل كبسولة Crew-8 Dragon، المسماة Endeavour، عن محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأحد الماضى وتهبط قبالة ساحل فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بسبب الظروف الجوية السيئة قبالة ساحل فلوريدا، انسحبت المركبة دراجون من عملية الانفصال عن محطة الفضاء.

وستستمر الفرق في مراقبة الظروف الجوية لفرصة الانفصال التالية المتاحة، حيث يتكون الطاقم 8 من رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إبز وألكسندر جريبنكين من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

انطلق الرباعي على متن صاروخ SpaceX فالكون 9 في 3 مارس ووصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد يومين، وكان من المفترض في الأصل أن تنفصل المركبة الفضائية Crew-8 في 7 أكتوبر، لكن إعصار ميلتون أرجأ الأمور لمدة أسبوع تقريبًا.

تسببت العاصفة القوية في إثارة البحر في منطقة الهبوط المحتملة للمهمة، لذلك انتظرت ناسا و SpaceX مرور ميلتون قبل إعطاء الضوء الأخضر لعودة المركبة الفضائية Crew-8 إلى الوطن.

كما يوحي اسمها، فإن Crew-8 هي المهمة الثامنة طويلة الأمد لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية التي أطلقتها سبيس إكس لصالح ناسا، ووصلت خليفتها، Crew-9، إلى المختبر المداري في 29 سبتمبر.

لم تكن Crew-8 المهمة الوحيدة التي تأثرت بإعصار ميلتون، فعلى سبيل المثال، كانت ناسا و SpaceX تهدفان إلى إطلاق مهمة Europa Clipper التابعة للوكالة والتي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار يوم الخميس الماضى، ولكنها توقفت عنها.