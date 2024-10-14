شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يهنئ إيلون ماسك على إنجاز ستارشيب القياسي.. ويؤكد "حدث لا يصدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي إيلون ماسك في منشور على X، حيث حققت ستارشيب إنجازًا قياسيًا، وهو قفزة كبيرة في مهمة الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إلى المريخ، حيث كتب بيتشاي في المنشور: "تهانينا الحارة، يجب أن أعترف، لقد أعدت مشاهدة الفيديو عدة مرات، إنه أمر لا يصدق!"، وقد كتب هذا ردًا على مقطع فيديو شاركه ماسك على X مع التعليق، "البرج أمسك الصاروخ !!"

وفي المنشور، هنأ ديميس هاسابيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند والفائز مؤخرًا بجائزة نوبل في الكيمياء، ماسك أيضًا، "رائع !! تهانينا الحارة!"، ومع أحدث إنجاز لستارشيب، اتخذت رؤية إيلون ماسك لجعل البشرية نوعًا متعدد الكواكب خطوة كبيرة إلى الأمام.

وخلال رحلتها التجريبية الخامسة، نجح النصف السفلي من مركبة سبيس إكس، المعروفة باسم المعزز سوبر هيفي، في العودة إلى منصة الإطلاق وتم التقاطه في الهواء بواسطة زوج من الأذرع الميكانيكية العملاقة، وهو إنجاز هو الأول من نوعه في العالم.

ويمثل هذا الالتقاط الرائع لحظة محورية في سعي سبيس إكس لتطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل وقابلة للنشر بسرعة، مما يجعل حلم ماسك في غزو المريخ أقرب إلى الواقع.

ويعد الاستيلاء الناجح على المعزز سوبر هيفي قفزة كبيرة في الرحلة نحو تطوير صاروخ يمكن إعادة استخدامه عدة مرات، وفي الفترة التي سبقت الإطلاق، أقر مهندسو سبيس إكس بأن فرص الإمساك النظيف في المحاولة الأولى كانت ضئيلة، مع توقعات بأن المعزز قد ينتهي به الأمر بالهبوط في خليج المكسيك.

ويؤكد هذا الإنجاز على التقدم الذي أحرزته سبيس إكس منذ محاولات ستارشيب الأولية الأقل نجاحًا، فقبل ثمانية عشر شهرًا فقط، عانت مركبة ستارشيب من انتكاسة دراماتيكية خلال رحلتها الأولى، حيث تفككت بعد وقت قصير من الإطلاق، لكن عمليات الهبوط الناجحة الأخيرة - والتي بلغت ذروتها في الالتقاط الدقيق باستخدام أذرع ميكانيكية يطلق عليها "عيدان تناول الطعام" - توضح التقدم الهندسي الذي أحرزته سبيس إكس، مما يُظهر قدرتها على الابتكار بسرعة.

إن آثار هذا النجاح عميقة بالنسبة لطموحات سبيس إكس الأوسع نطاقًا، و من خلال إتقان القدرة على التقاط وإعادة استخدام معزز سوبر هيفي، أصبحت سبيس إكس أقرب إلى تحقيق نظام إطلاق قابل لإعادة الاستخدام حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية لجعل السفر إلى الفضاء أكثر تكلفة وتكرارًا، وتعد إعادة الاستخدام هذه حجر الزاوية في خطط ماسك، لأنها تخفض بشكل كبير من تكلفة المهام الفضائية، مما يجعل من الممكن القيام برحلات متعددة إلى المريخ وما بعده.

تم تصميم ستارشيب، أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، بهدف طموح يتمثل في حمل البشر عبر النظام الشمسي، ويبلغ ارتفاع المركبة الفضائية حوالي 400 قدم وتتميز بقوة دفع لا مثيل لها، وقادرة على توصيل حمولات كبيرة إلى الفضاء. وصل الجزء الرئيسي من المركبة الفضائية - والذي يُطلق عليه أيضًا اسم Starship - إلى المدار بنجاح خلال أحدث اختبار قبل الهبوط في المحيط الهندي.

إن الالتقاط والهبوط الناجحين يجعلان SpaceX أقرب خطوة واحدة إلى تحقيق حلم مهمة المريخ، ومع كل إنجاز مهم، تنتقل رؤية ماسك لبناء وجود بشري مستدام على كواكب أخرى من الخيال العلمي إلى هدف ملموس، مما يدفع حدود ما هو ممكن في استكشاف الفضاء. يعزز الإنجاز الأخير دور Starship كمركبة حاسمة في السعي لاستكشاف المريخ والاستقرار عليه في النهاية.