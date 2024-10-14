شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق مكانس كهربائية روبوتية في الولايات المتحدة.. هذا ما حدث والان مع تفاصيل الخبر

تم اختراق المكانس الكهربائية الروبوتية في العديد من المدن الأمريكية من قبل قراصنة، الذين سيطروا على بعض الأجهزة واستخدموا مكبرات الصوت الموجودة عليها للتعبير عن عبارات نابية، وفقًا لتقرير ABC News، وكانت بعض الأجهزة المستهدفة من طرازات Ecovacs Deebot X2 والتي تعاني من ثغرة أمنية خطيرة معروفة.

وكان دانييل سوينسون، أحد سكان مينيسوتا، أحد الضحايا، أثناء مشاهدة التلفاز، لاحظ عطلًا في المكنسة الآلية الخاصة به، وقال لشبكة ABC News: "بدا الأمر وكأنه إشارة راديو معطلة".

وبعد إعادة ضبط الجهاز، عاد المتسلل، وهذه المرة كان يوجه عبارات نابية، قال سوينسون: "لقد كان الأمر واضحًا وبصوت عالٍ وموجهًا نحو ابني".

ووقعت حوادث مماثلة في مدن أمريكية أخرى، أبلغ أحد سكان لوس أنجلوس عن أن الروبوت Deebot X2 الخاص به يطارد كلبه بينما يصرخ بتعليقات مسيئة. وفي إل باسو، بدأ جهاز آخر يقذف إهانات عنصرية في وقت متأخر من الليل.

وعلى الرغم من تحذيرات باحثي الأمن السيبراني بشأن نقاط الضعف في الجهاز قبل أشهر، يُزعم أن شركة Ecovacs لم تعالج العيوب في الوقت المناسب.

حذر الباحثون في مؤتمر للقرصنة في عام 2023 من أن "نظام رمز PIN كان معيبًا". واعترفت شركة Ecovacs بالهجمات وأبلغت العملاء أنه سيتم إصدار تحديث أمني في نوفمبر.