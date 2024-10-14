شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تنجح فى التقاط صاروخ Super Heavy بعد الرحلة الخامسة لـ Starship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد معزز الصاروخ Super Heavy التابع لشركة SpaceX بنجاح إلى "المنصة" - بعد الإقلاع - ليتم التقاطه بواسطة الأذرع الميكانيكية لبرج الإطلاق في إنجاز لا يصدق صباح اليوم.

وجاء هذا الإنجاز خلال الرحلة الخامسة لمركبة ستارشيب التابعة للشركة، وهو خطوة ضخمة لإعادة استخدام الصاروخ المخطط له، حيث انطلقت المركبة ستارشيب في حوالي الساعة 8:25 صباحًا بالتوقيت الشرقي من قاعدة ستاربيس التابعة لسبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

تفاصيل الرحلة الخامسة لمركبة Starship

وأكدت SpaceX أنه قد تم إطلاق Starship، من قاعدة بوكا تشيكا التابعة لشركة SpaceX، بقاعدة تكساس النجمية، فقد اتبعت الشركة نهجًا مختلفًا تمامًا لاستعادة Super Heavy في حين أن صاروخ Falcon 9 يهبط عادةً على متن سفينة بدون طيار في المحيط، إلا ان صاروخ Super Heavy عاد إلى موقع إطلاقه واضطر إلى التنقل إلى الفتحة الضيقة في برج الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، واصلت المركبة الفضائية رحلتها لمدة ساعة تقريبًا بعد انفصالها عن الداعم وهبوطها في المحيط الهندي كما هو مخطط لها، حيث تم تصميم نظام النقل Starship بأكمله، والذي يتكون من المرحلة الأولى Super Heavy والمرحلة الثانية من Starship، ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام.