شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات سعوديات يطورن لعبة تفاعلية للتوعية بتغير المناخ في هاكثون ناسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجح فريق طلابي من جامعة الملك عبدالعزيز في تحقيق إنجاز مميز بفوزه بالمركز الأول من بين 50 مشاركاً في هاكثون ناسا لتحدي تطبيقات الفضاء، والذي نظمته جامعة الأعمال والتكنولوجيا في مدينة جدة.
وتمكن الفريق الفائز من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز من الفوز وسط منافسة 12 فريقًا بالهاكثون، ضموا ما يقارب 50 مشاركًا ومشاركة ، عملوا تحت إشراف عدد من المرشدين الأكاديميين من جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومن كلية إدارة الأعمال.
ويهدف الهاكاثون، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتشجيع ثقافة الإبداع والتقدم التكنولوجي في المملكة، إذ عمل المشاركون بجد لتطوير حلول مبتكرة يمكن أن تساهم في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه على المستوى العالمي.
لعبة للتوعية بتغيير المناخوطور فريق (AstroTech) المكون من دانيا الغامدي من كلية العلوم، رغد الزهراني من كلية الاقتصاد والإدارة، ورزان الجيزاني وسلوى عبدالرحيم وليون ال ضبعان من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، لعبة تفاعلية مبتكرة تستهدف التوعية بتغيير المناخ باستخدام بيانات ناسا.
وتمكن الفريق الفائز من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز من الفوز وسط منافسة 12 فريقًا بالهاكثون، ضموا ما يقارب 50 مشاركًا ومشاركة ، عملوا تحت إشراف عدد من المرشدين الأكاديميين من جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومن كلية إدارة الأعمال.
ابتكارات متنوعة للطلبةوشهد هاكاثون ناسا الفضائي في جدة إبداعات متميزة تجذب الأنظار، حيث نجح وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بالشراكة مع وادي العباقرة ووكالة الفضاء السعودية وهيئة الإتصالات والفضاء والتقنية في تنظيم وجمع نخبة العقول من مجالات العلوم والهندسة؛ للعمل على مواجهة تحديات استكشاف الفضاء، متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الإبداع والتقدم التكنولوجي.
ويهدف الهاكاثون، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتشجيع ثقافة الإبداع والتقدم التكنولوجي في المملكة، إذ عمل المشاركون بجد لتطوير حلول مبتكرة يمكن أن تساهم في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه على المستوى العالمي.