شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تعزيز أداء شبكة Wi-Fi المنزلية لديك لإنترنت أفضل والان مع تفاصيل الخبر

أصبح اتصال Wi-Fi السريع والموثوق أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكن ترقية شبكتك المنزلية لا يعني بالضرورة إنفاق ثروة، إليك بعض الطرق المعقولة التكلفة لتعزيز أداء شبكة Wi-Fi لديك والاستمتاع باتصال سلس.

تحسين وضع جهاز التوجيه لتحقيق أقصى قوة للإشارة

يلعب المكان الذي تضع فيه جهاز التوجيه الخاص بك دورًا مهمًا في أدائه، فكر في جهاز التوجيه الخاص بك كالشمس، التي تشع إشارات Wi-Fi في جميع أنحاء منزلك.

الموقع المركزي: ضع جهاز التوجيه الخاص بك في موقع مركزي في منزلك، مثل المدخل، لضمان توزيع الإشارة بشكل متساوٍ.

الارتفاع: ضع جهاز التوجيه الخاص بك على رف أو طاولة، بدلاً من الأرض، لتقليل العوائق.

تجنب التداخل: أبقِ جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن الأجسام المعدنية (مثل الثلاجات أو الميرا) والمرايا والأجهزة الإلكترونية (مثل أجهزة الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية) التي يمكن أن تتداخل مع إشارة Wi-Fi.