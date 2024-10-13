شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش حبًا فيك .. لماذا تُباع هواتف الأيفون بينما تهدى هواتف الأندرويد للأصدقاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من منا لا يحب الهدايا، حتى لو كانت مستعملة؟ إن الفكرة وراء الهدية هي التي تهم، وربما لا تكون عاطفيًا جدًا عندما يمنحك صديق أو أحد أفراد الأسرة هاتفًا ذكيًا مستعملًا يعمل بنظام أندرويد.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن السبب وراء عدم قيام العديد من مستخدمي أندرويد ببيع أو مقايضة أجهزتهم المستعملة هو أنه لا يوجد منطق مالي للقيام بذلك، فلطالما كانت أجهزة أندرويد سيئة في الاحتفاظ بقيمتها، لذا فإن العائد سيكون ضئيلًا إذا قمت ببيعها أو مقايضتها.

أظهرت شركة CIRP، التي ذكرت سابقًا أن 33 % من مشتري iPhone يحتفظون بهواتفهم لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وأن 21 % فقط من مالكي Android يلتزمون بجهاز جديد لهذه المدة، الآن أنه حتى بعد فترة ملكية طويلة، تُباع هواتف Apple الذكية مقابل أموال أكثر من هواتف Android.

وفقًا لمسح CIRP الجديد، فإن عددًا أكبر من مالكي iPhone مقارنة بمالكي Android يحولون هواتفهم الذكية المستعملة إلى أموال، وكان 41% من مستخدمي iOS يتاجرون بأجهزتهم القديمة وأقل من 20% يتخلصون منها (يعيدون تدويرها أو يتبرعون بها أو ينتهي بهم الأمر إلى كسرها أو سرقتها).

في المقابل، 17% فقط من مستخدمي Android يبيعون أو يتاجرون بأجهزتهم القديمة و30% يتخلصون منها.

الغالبية العظمى من مالكي Android - 53% - إما يمررون أجهزتهم إلى صديق أو أحد أفراد العائلة أو يحتفظون بها كنسخة احتياطية، أما 40% فقط من مالكي iPhone يفعلون الشيء نفسه.

خلصت CIRP إلى أنه لا يوجد الكثير مما يمكن اكتسابه من تحقيق الدخل (بيع أو مقايضة) هاتف Android، وهذا هو السبب في أن معظم المالكين يفضلون خيارات أخرى، ومن ناحية أخرى، يمكن بيع أجهزة iPhone بسعر أفضل بكثير، حتى بعد سنوات من الاستخدام، وهذا هو السبب في أن معظمها لا ينتهي بها الأمر في أيدي صديق أو أحد أفراد العائلة.

لذا على الرغم من أن مالكي iPhone لا يقومون بترقية أجهزتهم بشكل متكرر مثل مستخدمي Android، إلا أنهم يكسبون المال منها عندما يفعلون ذلك، ولكن مهلاً، يعزز مستخدمو Android الروابط من خلال إهداء أجهزتهم القديمة لأحبائهم.