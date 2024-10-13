شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لتعليق حكم متجر التطبيقات الصادر عن القاضي الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

طلبت شركة جوجل من قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا بإيقاف أمر المحكمة الشامل الذي أصدره مؤقتًا والذي يطالبها بفتح متجر التطبيقات بلاي الخاص بها أمام منافسة أكبر.

وفي دعوى قضائية، قالت جوجل إن الأمر القضائي الصادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس دوناتو، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، سيضر بالشركة ويدخل "مخاطر خطيرة تتعلق بالسلامة والأمن والخصوصية في نظام أندرويد البيئي".

طلبت شركة التكنولوجيا العملاقة، وهي وحدة تابعة لشركة الفابت، من دوناتو الاستمرار في الأمر أثناء متابعة الاستئناف.

أصدر القاضي أمرًا قضائيًا في 7 أكتوبر في قضية رفعتها شركة إيبك جيمز المصنعة للعبة Fortnite، والتي أقنعت هيئة محلفين فيدرالية العام الماضي بأن جوجل تحتكر بشكل غير قانوني كيفية تنزيل المستهلكين للتطبيقات على أجهزة أندرويد وكيفية دفعهم مقابل المعاملات داخل التطبيق.

وجاء في أمر القاضي أنه يجب على جوجل السماح للمستخدمين بتنزيل منصات أو متاجر تطبيقات أندرويد المنافسة التابعة لجهات خارجية، ولم يعد بإمكانها حظر استخدام طرق الدفع المنافسة داخل التطبيق.

كما أنه يمنع جوجل من سداد المدفوعات إلى صانعي الأجهزة لتثبيت متجر التطبيقات الخاص بها مسبقًا ومن مشاركة الإيرادات الناتجة عن متجر بلاي مع موزعي التطبيقات الآخرين.

إذا رفض دوناتو عرض جوجل بتعليق الأمر الزجري، فيمكن للشركة أن تطلب من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة ومقرها سان فرانسيسكو أن تفعل ذلك أثناء استئناف الحكم الأساسي الصادر عن هيئة المحلفين بشأن مكافحة الاحتكار.

قدمت جوجل إشعار الاستئناف إلى الدائرة التاسعة، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن تنظر محكمة الاستئناف في تحدي جوجل لأمر دوناتو وتحكم فيه.