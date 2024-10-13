شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخرج أفلام ناسا: سنكشف عن أدلة على وجود حياة فضائية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحد مخرجي أفلام ناسا، عن أن التلسكوبات الموجودة على الأرض عثرت على أدلة على وجود حياة فضائية ذكية، وسيتم إصدار الدليل في أقل من شهر، حيث قال سايمون هولاند، الذي عمل على مشاريع تمولها وكالة ناسا، إن برنامجًا مدعومًا من أكسفورد يبحث عن إشارات خارج الأرض حدد بهدوء حياة فضائية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الإشارة، هي عبارة عن انفجار لمدة خمس ساعات من الموجات الراديوية، بدت وكأنها من منطقة حول بروكسيما سنتوري، وهو نجم يبعد حوالي 4.2 سنة ضوئية عن الأرض.

كما أكد فريق أكسفورد أنهم يقومون بتحليل الإشارة لكنهم لم يكشفوا عن المصدر المحتمل.

ووصف هولاند الإشارة بأنها موجودة حاليًا في "منطقة المعلومات المنخفضة"، وهو مصطلح صاغه ميك ويست لوصف الحالات التي تجعل فيها البيانات المثيرة للاهتمام من المستحيل تقريبًا على العلم استبعاد حتى أكثر النظريات إثارة للدهشة.

وقال هولاند: "العقبات الفنية التي واجهتها هي أن الإشارة ضعيفة للغاية".

ولكن نقلاً عن مصدر لديه معرفة مباشرة من داخل مشروع Breakthrough Listen غير الربحي الذي تقوده أكسفورد، فإن هولاند مقتنع بأن الأدلة تتزايد لصالح النظرية القائلة بأن هذه الإشارة نشأت من نوع فضائي متقدم.

وأوضح: "الإشارة، بدلاً من أن تكون الطنين العملاق لكل شيء في الكون الذي نسمعه من خلال جميع التلسكوبات الراديوية، كانت طيفًا كهرومغناطيسيًا ضيقًا".

وأكد هولاند في مقابلته: "إنها نقطة مصدر واحدة، مما يعني أن الإشارة من غير المرجح أن تكون محلية أو ضوضاء من الفضاء السحيق"، وقال إنهم عثروا على دليل على وجود توقيع تكنولوجي غير بشري.