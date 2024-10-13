شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواد كيميائية خطيرة لا تستخدمها فى تنظيف شاشة الكمبيوتر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الكثير من مستخدمي الكمبيوتر تنظيف شاشتهم بعد تعرضها فى بعض الاحيان لوقوع مواد لزجة لا يمكن تنظيفها بالطرق العادية، فإذا فشلت طرق القماش والإسفنج في تنظيف شاشة الكمبيوتر، فقد حان الوقت لاستخدام رذاذ تنظيف آمن للشاشة .

ومع ذلك، لا يمكنك استخدام أي مادة حيث تخدش مواد كيميائية معينة سطح الشاشة حتى إذا كنت تستخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

وفيما يلى تجنب هذه المواد بأي ثمن:

* الأسيتون .

* الأمونيا .

* حمض الإيثيل .

* الكحول الإيثيلي .

* الكحول الميثيلي.

* كلوريد الميثيل.

* منظفات الأسطح.

* التولوين.

* منظفو النوافذ.

* أي مادة تآكلية أخرى.

لا يزال بإمكانك شراء منظفات من جهات خارجية، ولكن لا يجب أن تحتوي على المواد الكيميائية المذكورة أعلاه ، بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء منظف باستخدام ما يلي:

* 50% ماء مقطر و 50% خل أبيض.

* 50% ماء مقطر و 50% كحول إيزوبروبيل.

* 100% ماء مقطر وقطرة من منظف الأطباق.

كما يمكنك استخدام الكحول لتنظيف شاشة الكمبيوتر المحمول، ولكن يجب أن يكون كحول إيزوبروبيل ، وليس ميثيل أو إيثيل.



