شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توصيل الكمبيوتر المحمول بالتلفزيون لاسلكيًا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت لا ترغب في التعامل مع فوضى الكابلات التي تأتي مع اتصال HDMI، فقد تتمكن من إعداد اتصال لاسلكي لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، تمامًا كما تفعل بين هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي والتلفزيون.

ستعتمد العملية الدقيقة على ما إذا كان لديك جهاز Apple MacBook أو كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows أو Chromebook.

كيفية الاتصال لاسلكيًا بالتلفزيون باستخدام AirPlay على كمبيوتر Apple

إذا كان لديك كمبيوتر Apple وجهاز Apple TV box ، فسيكون إعداد انعكاس الشاشة على التلفزيون أمرًا سهلاً.

الخطوة 1: أولاً، تأكد من أن كلا الجهازين يستخدمان نفس شبكة Wi-Fi.

الخطوة 2: بعد ذلك، انتقل إلى إعدادات العرض: ضمن قائمة Apple، اضغط فوق إعدادات النظام ثم شاشات العرض وابحث عن شاشة AirPlay .

الخطوة 3: سواء كنت تقوم بتشغيل التطبيق من "إعدادات النظام" أو من شريط القائمة، حدد Apple TV من القائمة المنسدلة ، سيتم عرض شاشتك أو تمديدها على التلفزيون، حسب اختياراتك.

الخطوة 4: ماذا لو لم يكن لديك Apple TV؟ لا تقلق، فإن العديد من أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة متوافقة مع Apple AirPlay ، عند فتح إعدادات العرض، قد ترى التلفزيون مدرجًا، ويمكنك دائمًا التحقق من إعدادات التلفزيون لمعرفة ما إذا كان يجب تمكين AirPlay.