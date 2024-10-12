شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WhatsApp يطرح مزيد من خيارات التخصيص للمستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم WhatsApp، المملوك لشركة Meta، مجموعة من الميزات والخدمات لتجربة مراسلة آمنة وسهلة، بما في ذلك التشفير من البداية إلى النهاية، ومنع الاحتيال، وفلاتر الخلفية لمكالمات الفيديو، وميزات مثل الإعجابات بالحالة والإشارات الخاصة، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، يشعر WhatsApp بأنه محدود إلى حد ما في خياراته المقدمة تقليديًا. ولكن الآن، يخطط WhatsApp لتقديم المزيد من خيارات التخصيص مع ميزة موضوع الدردشة المخصصة الجديدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بدأ WhatsApp في اختبار الإصدار التجريبي لميزة موضوع الدردشة المخصصة الجديدة، وسيسمح هذا للمستخدمين بتخصيص محادثاتهم، وقد تم الإبلاغ عن الميزة في البداية في أغسطس، ويتم الآن طرحها لمستخدمي WhatsApp التجريبي.

وحاليًا، يسمح WhatsApp للمستخدمين بالتبديل بين الوضع الافتراضي للنظام والموضوعات الفاتحة والداكنة، ومع ذلك، مع هذا التحديث الجديد، سيتمكن مستخدمو Android في برنامج Google Play Beta Program - بدءًا من إصدار WhatsApp 2.24.21.34 - من الوصول إلى مجموعة من خيارات التخصيص الجديدة، بما في ذلك ما يصل إلى 22 موضوعًا مختلفًا للدردشة و20 اختلافًا في اللون.

وبمجرد توفر الميزة، سيجد المستخدمون صفحة إعدادات جديدة "موضوع الدردشة" حيث يمكنهم تغيير الموضوع للدردشات الفردية. ستتضمن هذه الصفحة إعدادات لتخصيص لون الدردشة وخلفية الشاشة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تعيين موضوع افتراضي لجميع المحادثات للحفاظ على مظهر متناسق عبر التطبيق أو تحديد موضوعات مختلفة لدردشات معينة، وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح التحديث للمستخدمين بتطبيق لون دردشة تكميلي في كل مرة يتم فيها تحديد موضوع جديد.

وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى مزيد من التحكم، سيمكن WhatsApp المستخدمين من ضبط لون الدردشة يدويًا لكل محادثة، مما يوفر شعورًا فريدًا وشخصيًا. والجدير بالذكر أن هذه التغييرات ستظل خاصة - مرئية فقط للمستخدم الذي أجراها. لن يرى المتلقي أيًا من التخصيصات، مما يسمح بالتعبير الشخصي دون التأثير على تجربة المراسلة للآخرين.

أما بالنسبة للتوافر، فإن هذه الميزة المثيرة للاهتمام لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي. وقد تلقى عدد محدود من المختبرين التجريبيين على أندرويد التحديث، كما يتم طرحه لمستخدمي iOS الذين يستخدمون إصدار WhatsApp 24.20.71، ومع ذلك، في الوقت الحالي، قد لا يرى بعض مستخدمي الإصدار التجريبي الميزة على الفور، حيث سيتم طرحها في الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت WhatsApp مؤخرًا أداة جديدة لمكالمات الفيديو. يمكن للمستخدمين الآن تطبيق المرشحات على مكالمات الفيديو الخاصة بهم، مع عشرة خيارات مختلفة مثل Warm وCool وDreamy، مما يسمح بالتعبير الإبداعي، بالإضافة إلى ذلك، قدم WhatsApp أيضًا خيار تخصيص الخلفية، مما يسمح للمستخدمين بتغيير ما يظهر خلفهم بخيارات تتراوح من غرف المعيشة المريحة إلى إعدادات الشاطئ، أو استخدام تأثير التمويه للخصوصية.

بالإضافة إلى المرشحات والخلفيات، أضاف WhatsApp أيضًا ميزة Touch Up، يتوفر الآن أيضًا خيار Low Light لتحسين وضوح الفيديو في الإعدادات الخافتة، مما يضمن عرضًا ساطعًا وحيويًا. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزات أثناء المكالمات من خلال النقر على أيقونة التأثيرات.