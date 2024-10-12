شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تزعم استخدام ChatGPT للتأثير على الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السنوات الأخيرة، لم يُحدث صعود الذكاء الاصطناعي ثورة في التكنولوجيا فحسب، بل طرح أيضًا تحديات جديدة في مجال الأمن السيبراني ونزاهة الانتخابات.

سلطت شركة OpenAI الضوء مؤخرًا على حالات مثيرة للقلق حيث استغل مجرمو الإنترنت أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، للتأثير على الانتخابات الأمريكية. يثير هذا التطور مخاوف كبيرة بشأن المعلومات المضللة والتلاعب والصحة العامة للعمليات الديمقراطية.

واكتشف مجرمو الإنترنت أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكنها توليد نص متماسك ومقنع على نطاق غير مسبوق. من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، يمكن للجهات الخبيثة إنشاء مقالات إخبارية مزيفة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحتى مواد حملة احتيالية مصممة لتضليل الناخبين. في التقرير الذي ظهر يوم الأربعاء، وجدت الشركة أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد استُخدمت لتوليد محتوى مزيف، بما في ذلك المقالات الطويلة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الانتخابات.



ويمكن لهذه الرسائل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أن تحاكي أسلوب منافذ الأخبار المشروعة، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد على المواطن العادي التمييز بين الحقيقة والتلفيق.

إن أحد أكثر الجوانب المثيرة للقلق في هذا الاتجاه هو قدرة مجرمي الإنترنت على تخصيص رسائلهم لفئات سكانية محددة. باستخدام تقنيات استخراج البيانات، يمكنهم تحليل سلوك الناخبين وتفضيلاتهم، وصياغة رسائل تتردد صداها مع الجماهير المستهدفة. يعزز هذا المستوى من التخصيص فعالية حملات التضليل، مما يسمح للجهات الفاعلة السيئة باستغلال الانقسامات السياسية القائمة وتضخيم الخلاف المجتمعي.

وأحبطت شركة OpenAI أكثر من 20 محاولة لإساءة استخدام ChatGPT لعمليات التأثير هذا العام. في أغسطس، حظرت الشركة الحسابات التي تولد مقالات متعلقة بالانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، في يوليو، تم حظر الحسابات من رواندا لإنتاج تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى التأثير على انتخابات ذلك البلد.

علاوة على ذلك، فإن السرعة التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي توليد المحتوى تعني أن المعلومات المضللة يمكن أن تنتشر بسرعة. وتكافح آليات التحقق من الحقائق والاستجابة التقليدية لمواكبة طوفان المعلومات الكاذبة. وتخلق هذه الديناميكية بيئة يتعرض فيها الناخبون لقصف من الروايات المتضاربة، مما يزيد من تعقيد عمليات اتخاذ القرار لديهم.

وتؤكد نتائج OpenAI أيضًا على إمكانية استخدام ChatGPT في الحملات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن أن يؤدي هذا التلاعب إلى تحريف الإدراك العام، والتأثير على مشاعر الناخبين في الوقت الفعلي، وخاصة في اللحظات الحرجة التي تسبق الانتخابات.

ومع ذلك، وفقًا لـ OpenAI، فشلت محاولات التأثير على الانتخابات العالمية من خلال المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT في اكتساب قوة جذب كبيرة حتى الآن، ولم يحقق أي منها انتشارًا فيروسيًا أو الحفاظ على جمهور كبير، لكنه يشكل تهديدًا كبيرًا للجميع.