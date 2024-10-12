شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الفيدرالية تسمح لـ SpaceX باستئناف إطلاق صواريخ فالكون 9 والان مع تفاصيل الخبر

أعطت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) صاروخ فالكون 9 التابع لشركة SpaceX الضوء الأخضر للعودة إلى الطيران، وكان فالكون 9 متوقفًا عن العمل منذ 28 سبتمبر، عندما عانى الصاروخ من مشكلة في مرحلته العليا أثناء إطلاق مهمة رواد الفضاء كرو-9 لصالح وكالة ناسا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، قال مسؤولون في الوكالة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "أخطرت إدارة الطيران الفيدرالية سبيس إكس أن مركبة فالكون 9 مصرح لها بالعودة إلى عمليات الطيران العادية"، مضيفين، "راجعت إدارة الطيران الفيدرالية وقبلت نتائج التحقيق الذي قادته سبيس إكس والإجراءات التصحيحية للحادث الذي حدث مع مهمة كرو-9 (28 سبتمبر)."

كانت حادثة Crew-9، التي لم تؤثر على نجاح المهمة، ولكنها أدت إلى سقوط المرحلة العليا على الأرض خارج منطقة التخلص المخطط لها، هي المشكلة الثالثة لـ Falcon 9 في أقل من ثلاثة أشهر.

وقعت الأولى في 11 يوليو، عندما أدى تسرب الوقود في المرحلة العليا إلى فقدان 20 من أقمار الإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX.

تم إيقاف Falcon 9 لمدة أسبوعين تقريبًا نتيجة لذلك، ثم في 28 أغسطس، فشلت المرحلة الأولى من Falcon 9 في الهبوط بأمان بعد إطلاق Starlink الناجح، وكان الصاروخ يطير مرة أخرى بعد ثلاثة أيام فقط.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها أغلقت التحقيقات التي تقودها SpaceX بشأن حوادث Falcon 9 التي حدثت في هاتين المهمتين.

لا تزال SpaceX تنتظر موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على الرحلة التجريبية الخامسة لصاروخها العملاق Starship، المركبة العملاقة التي تطورها الشركة لمساعدة البشرية على استيطان القمر والمريخ.

وتأمل شركة إيلون ماسك إطلاق مهمة Starship يوم الأحد (13 أكتوبر) وهي واثقة من حدوث ذلك، حيث قالت SpaceX على موقع X: "نتوقع الحصول على الموافقة التنظيمية في الوقت المناسب للإطلاق في 13 أكتوبر".