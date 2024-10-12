شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تحظر أكثر من 20 شبكة للبرامج الضارة ومواقع الويب المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة OpenAI، التي تقف وراء حل الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهير ChatGPT، تقريرًا يفيد بأنها حظرت أكثر من 20 عملية وشبكة غير نزيهة في جميع أنحاء العالم في عام 2024 حتى الآن، واختلفت العمليات في الهدف والحجم والتركيز، واستُخدمت لإنشاء برامج ضارة وكتابة حسابات وسائط وهمية وسير ذاتية مزيفة ومقالات مواقع ويب.

وتؤكد شركة OpenAI أنها قامت بتحليل الأنشطة التي أوقفتها وقدمت رؤى رئيسية من تحليلها، ويقول التقرير: "يواصل الجهات الفاعلة في مجال التهديد التطور والتجريب باستخدام نماذجنا، لكننا لم نر أي دليل على أن هذا يؤدي إلى اختراقات ذات مغزى في قدرتها على إنشاء برامج ضارة جديدة أو بناء جماهير فيروسية".

وهذا مهم بشكل خاص نظرًا لأن هذا العام هو عام الانتخابات في بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة ورواندا والهند والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال في أوائل يوليو، حظرت OpenAI عددًا من الحسابات التي أنشأت تعليقات حول الانتخابات في رواندا والتي نشرتها حسابات مختلفة على X (تويتر سابقًا) ، لذا من الجيد أن نسمع أن OpenAI تقول إن الجهات الفاعلة المهددة لم تتمكن من تحقيق تقدم كبير في الحملات.

ومن بين الانتصارات الأخرى التي حققتها شركة OpenAI تعطيل جهة تهديد مقرها الصين تُعرف باسم "SweetSpecter" والتي حاولت التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني للعناوين الشخصية لموظفي OpenAI.