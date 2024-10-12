شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور درامية تكشف أول فيضانات في الصحراء الكبرى منذ نصف قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صور دراماتيكية الفيضانات الأولى في الصحراء الكبرى منذ نصف قرن، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية التي أرسلتها وكالة ناسا، بحيرة إيريكي، وهي بحيرة تقع بين زاكورة وتاتا، والتي ظلت جافة لمدة 50 عامًا، وقد أصبحت الآن ممتلئة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مسؤولين في وكالة الأرصاد الجوية في البلاد أكدوا في أوائل أكتوبر الحالي، أن يومين من الأمطار في سبتمبر تجاوزا المتوسط السنوي في عدة مناطق في جنوب شرق المغرب وتسببا في حدوث طوفان، وفي تاكونيت، وهي قرية تبعد حوالي 450 كيلومترًا جنوب العاصمة الرباط، تم تسجيل أكثر من 100 ملم في فترة 24 ساعة.



الفيضانات في الصحراء الكبرى

بدوره، قال حسين يوعابد، مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية المغربية،: "لقد مر ما بين 30 إلى 50 عامًا منذ أن شهدنا هذا القدر من الأمطار في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، موضحًا أن مثل هذه الأمطار التي يطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية اسم العاصفة خارج المدارية، قد تغير الظروف الجوية في المنطقة في الأشهر والسنوات المقبلة، ومع احتفاظ الهواء بمزيد من الرطوبة، فإنه يعزز التبخر ويثير المزيد من العواصف".



فيضانات في الصحراء

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الفيضانات في المغرب تسببت في مقتل 18 شخصا الشهر الماضي، وامتد تأثيرها إلى المناطق التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي، كما وردت تقارير عن إعادة ملء خزانات المياه المسدودة في المنطقة الجنوبية الشرقية بمعدلات قياسية طوال شهر سبتمبر.



فيضانات

الصحراء الكبرى، التي تبلغ مساحتها 9.4 مليون كيلومتر مربع هي أكبر صحراء حارة في العالم، وتمتد عبر اثنتي عشرة دولة في شمال ووسط وغرب أفريقيا، وقد كان الجفاف المتكرر مشكلة في العديد من هذه البلدان مع تزايد الأحداث المناخية المتطرفة بسبب الانحباس الحراري العالمي، وقد أدى ذلك إلى تنبؤات من العلماء بإمكانية حدوث عواصف مماثلة في الصحراء الكبرى في المستقبل.