شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لإنقاذ مكانتها فى سوق الهواتف الذكية.. ابل تفتتح أكبر مختبر أبحاث بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل، عن خططها لافتتاح مختبر جديد للأبحاث والاختبار في الصين، مع التركيز على المنتجات الأساسية مثل iPhone وiPad وسماعة Vision Pro، فقد كان من المقرر إطلاق المنشأة في النصف الثاني من عام 2024.

خروج ابل من أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية في الصين

و وفقًا لتقرير، افتُتح المرفق الجديد في شنتشن، ويغطي مساحة أولية تبلغ 20000 متر مربع، فمن المتوقع أن ينمو المختبر بشكل أكبر كجزء من مركز التنمية الاقتصادية لمنطقة خليج سان فرانسيسكو الكبرى، ومن المقرر أن يوظف أكثر من 1000 متخصص، محليين ودوليين، وسيصبح أكبر مختبر أبحاث لشركة أبل خارج الولايات المتحدة.

وتعد "شنتشن"، موطنًا للعديد من شركاء التصنيع الرئيسيين لشركة ابل في الصين منذ فترة طويلة، وقد شاركت الشركة في البحث والتطوير هناك منذ حوالي عام 2017، حيث يأتي افتتاح هذا المختبر الجديد في وقت تحول فيه ابل المزيد من إنتاجها خارج الصين إلى دول مثل الهند وفيتنام.

ومع ذلك، تواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق الهواتف الذكية الصينية، فضلا عن خروج ابل من أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية في الصين في الربع الثاني، حيث انخفضت حصتها في السوق إلى أقل من 14٪، ونظرًا لهذا تتطلع الشركة إلى تعزيز وجودها في الصين، نظرًا لأنها أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ومع تزايد المنافسة من العلامات التجارية المحلية، تحتاج Apple إلى تكثيف جهودها للبقاء قادرة على المنافسة في الصين.