شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يختبر تقديم الوصفات الكاملة للأطعمة بصفحة النتائج مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

يختبر بحث جوجل طرق لتقديم معلومات مفيدة مباشرة في موجز النتائج، ومنها ميزة مصممة لإبقائك على صفحة نتائج البحث، حيث ستكون الوصفات الكاملة متاحة مباشرة في نتائج البحث قريبًا.

ووفقا لما ذكره موقع " Phone arena"، يكشف تقرير حديث أن جوجل تختبر ميزة جديدة تسمى Quick View لبعض وصفات الطبخ.

عندما يضغط المستخدمون على زر Quick View، فإنه يعرض الوصفة بالكامل، كاملة بالمكونات والصور والتعليمات خطوة بخطوة، كل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة صفحة نتائج البحث.

ويعد خيار Quick View غير متاح لكل موقع وصفات، على الرغم من ذلك، حيث يبدو أن جوجل لديها اتفاقيات مع مدوني وصفات محددة فقط في الوقت الحالي، لذلك لن تلاحظ زر "Quick View" إلا على المدونات المدعومة.

على الرغم من أن خيار عرض الوصفات مباشرة في البحث لا يزال في مرحلة الاختبار، إلا أنه يتماشى مع تحول جوجل نحو إبقاء المستخدمين على منصاتها، ويبدو أن وصفات الطبخ هي أحدث تركيز في هذا الدفع لتقديم المزيد من المحتوى مباشرة في نتائج البحث.

كما أنه في تحديثات بحث جوجل الأخرى، تجرب شركة التكنولوجيا العملاقة بحثًا عالميًا بالفيديو مع Circle to Search، كما أضافت أيضًا روابط Wayback Machine، مما يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى تاريخ مواقع الويب.