شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد البرازيل.. أبل تتبرع لمساعدة المتضررين من إعصار ميلتون والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن أبل ستتبرع لمساعدة المتضررين من الكوارث التي تسبب فيها إعصار ميلتون، والذي أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا لولاية فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، أكد كوك، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X، التبرع للمساعدة في جهود الإغاثة على الأرض، وقال إن قلوب الجميع في أبل مع كل المتضررين من الدمار الذي تسبب فيه إعصار ميلتون.

لم يناقش المدير التنفيذي بالضبط مقدار التبرع الذي تتبرع به الشركة، فغالبًا ما تقدم أبل تبرعات لقضايا إنسانية، وفي وقت سابق من هذا العام، تبرعت الشركة أيضًا للمساعدة في إنقاذ ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البرازيل.

خلف إعصار ميلتون دمارًا في فلوريدا، وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأشخاص يعيشون في الظلام بدون كهرباء وقد توفي ما لا يقل عن 16 شخصًا في المأساة.

كان إعصار ميلتون يتحرك نحو المحيط الأطلسي بحلول ظهر يوم الخميس كإعصار ما بعد المداري، مع رياح تبلغ سرعتها 75 ميلاً في الساعة (120 كيلومترًا في الساعة)، بالكاد تصل إلى قوة الإعصار.

وتساعد أبل أيضًا بشكل غير مباشر الأشخاص المتضررين من الإعصار بطريقة أخرى، حيث أبلغ العديد من مستخدمي iPhone عن قدرتهم على التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم بفضل ميزة الرسائل الجديدة عبر الأقمار الصناعية في iOS 18، والتي تعمل مع iPhone 14 والإصدارات الأحدث.

تتيح الميزة للمستخدمين إرسال رسائل نصية باستخدام اتصال الأقمار الصناعية عندما لا تتوفر إشارة خلوية، ونظرًا لأن الإعصار أثر على شبكات شركات الاتصالات، يعتمد المستخدمون على ميزة iPhone للتواصل.