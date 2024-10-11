شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة يطرحها واتساب لمستخدميه لمحادثات آمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق واتساب، عن عدة مزايا لمستخدميه تتيح لهم تجربة مراسلة آمنة وسهلة، بما في ذلك التشفير من البداية إلى النهاية، كما تسهم هذه المزايا في منع الاحتيال، وتوفر مرشحات الخلفية لمكالمات الفيديو.

مزايا جديدة يقدمها واتساب لمستخدميه

وتوفر هذه الخاصية، أيضا مزايا عدة مثل الإعجاب بالحالة والإشارات الخاصة، كما يخطط واتساب، لتقديم المزيد من خيارات التخصيص مع ميزة جديدة لمواضيع الدردشة المخصصة.



ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بدأ واتساب في اختبار الإصدار التجريبي لميزة موضوع الدردشة المخصص الجديد، حيث سيسمح هذا للمستخدمين بتخصيص محادثاتهم، فقد تم الإبلاغ عن هذه الميزة في البداية في أغسطس، ويتم الآن طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب.

تجربة مراسلة آمنة..أهم المزايا الجديد لواتساب

ويسمح واتساب، الآن للمستخدمين بالتبديل بين سمات النظام الافتراضية والفاتحة والداكنة، ومع هذا التحديث الجديد، سيتمكن مستخدمو Android في برنامج Google Play، من الوصول إلى مجموعة من خيارات التخصيص الجديدة، بما في ذلك ما يصل إلى 22 سمة دردشة مختلفة و20 اختلافًا في اللون.

وبمجرد توفر الميزة، سيجد المستخدمون صفحة إعدادات جديدة "موضوع الدردشة" حيث يمكنهم تغيير موضوع الدردشات الفردية،و ستتضمن هذه الصفحة إعدادات لتخصيص كل من لون الدردشة وخلفية الشاشة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تعيين موضوع افتراضي لجميع المحادثات للحفاظ على مظهر متناسق عبر التطبيق أو تحديد موضوعات مختلفة لدردشات معينة، بالإضافة إلى ذلك، سيسمح التحديث للمستخدمين بتطبيق لون دردشة تكميلي في كل مرة يتم فيها تحديد موضوع جديد.

كما يمكن واتساب المستخدمين من ضبط لون الدردشة يدويًا لكل محادثة، مما يوفر شعورًا فريدًا وشخصيًا، والجدير بالذكر أن هذه التغييرات ستظل خاصة ومرئية فقط للمستخدم الذي قام بها، فلن يرى المستلم أيًا من التخصيصات، مما يسمح بالتعبير الشخصي دون التأثير على تجربة المراسلة للآخرين.