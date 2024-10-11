شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Digital Car Key لمستخدمى أندرويد.. تحكم فى سيارتك عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل، ميزة جديدة لصلح مستخدمي اندرويد، وهي خاصية Digital Car Key، والتي ستتيح لك مزايا جديدة، تمكنك من التحكم في سيارتك من خلال هاتفك المحمول، وبات بمقدر ملايين المستخدمين التي تعمل بنظام Android فتح قفل السيارات باستخدام "مفتاح افتراضي" وحتى فتح صندوق السيارة، ببضع نقرات.

ماهي تقنية Digital Car Key؟

وأوضحت جوجل أن هذه التقنية أكثر أمانًا من استخدام مفتاح السيارة العادي، مؤكدة ان تقنية المفتاح الرقمي لسيارتك تستخدم تقنية متقدمة أقل عرضة للوصول غير المصر به، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة مفتاح السيارة الرقمي الخاص بك مع أشخاص آخرين بمجرد إرسال رسالة نصية، ويمكنك أيضًا مشاركة مفتاحك مع مالكي أجهزة iPhone.

كيفية استخدام مفتاح السيارة الرقمي على Android.



وأكدت جوجل، أن استخدام هذه التقنية تستلزم أحد هواتف Android، التي تعمل بنظام Android 12 والإصدارات الأحدث، كما أنك ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لإجراء عملية الاقتران الأولية، ثم تحقق من موقع جوجل الإلكتروني الخاص بصانع سيارتك، واتبع الروابط لمعرفة ما إذا كان طرازك المحدد مشمولاً هنا.

وبمجرد أن تكون جاهزًا للبدء، ما عليك سوى فتح تطبيق car-makers الخاص بك وإقران سيارتك بحسابك، ثم ابحث عن خيار Digital Car Key واتبع التعليمات.

مواصفات تقنية Digital Car Key.



وسيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل، والذي سيتيح لك الاقتران بهاتف يعمل بنظام Android، وما عليك سوى أن تنقر فوق "موافق ومتابعة"، ثم أنشئ اسمًا لمفتاح السيارة، ثم اختر "بدء الاقتران" وانتظر حتى تكتمل العملية.

ولقفل أو إلغاء قفل سيارتك، يمكنك حمل الجزء الخلفي من الهاتف بالقرب من مقبض الباب.

وهناك أيضًا ميزة تسمى Passive Entry تتيح لك الدخول مباشرةً دون الحاجة إلى القيام بذلك.

وأوضحت جوجل، أن الدخول السلبي يكون قيد التشغيل افتراضيًا عند إعداد مفتاح سيارتك الرقمي، ومع الدخول السلبي، لن تضطر إلى حمل جهازك بالقرب من مقبض الباب لاستخدام مفتاح سيارتك، وسيقوم جهازك تلقائيًا بإلغاء قفل أبواب سيارتك عندما تكون بالقرب منها، وبدء تشغيل سيارتك عندما تكون بالداخل، وقفل أبواب سيارتك عندما تغادر

كما يمكنك أيضًا قفل وفتح سيارتك عن بُعد في بعض المركبات، ويمكنك أيضًا تشغيل المنبه واستخدام صندوق السيارة الكهربائي وحتى تشغيل السيارة إذا كان طرازك يدعم ذلك.