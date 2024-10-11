شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر حشرة في العالم عاشت من 346 مليون سنة وحجمها كالسيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في صحيفة The sun، عن أكبر حشرة في العالم، وهي عبارة عن ديدان ألفية ضخمة بحجم سيارة جابت الأرض قبل 340 مليون سنة.

تعرف على أكبر حشرة في العالم..تعود إلى عصر العصر الباليوزوي

وعثر العلماء على هذه الحشرة وتاريخها، بفضل حفريتين، تم العثور عليهما في إحدى الغابات بالقرب من خط الاستواء، والتي كانت متواجدة منذ قرابة 346 و290 مليون سنة مضت، خلال أواخر العصر الباليوزوي.

وكشف العلماء، أن طول المفصليات يصل إلى 8.5 قدم ويزن أكثر من 45 كجم، ولقد أثار هذا الكشف حيرة علماء الحفريات، خصاة أنه ثد تم العثور عليها منذ زمن لكنه كان بدون رأس، ولكن الآن تم اكتشاف الرأس، والذى كان عبارة عن هيكل المستدير مزينًا بقرون استشعار قصيرة على شكل جرس.

وفقًا لبحث جديد، فإن الرأس له عينان بارزتان مثل السرطانات اليوم وفم صغير لالتقاط الأوراق واللحاء، وعلى الرغم من حجمه الهائل، فمن المرجح أن النظام الغذائي للمخلوق كان يتكون فقط من النباتات من الغابات التي عاش فيها.

و مع العثور على المزيد من الحفريات الصغيرة، تمكن الخبراء من دراسة رأسه ومعرفة المزيد عن هذه الحشرة، التي تتشابه مواصفاتها الجسدية بمايعادل جسد ألف قدم، لكن رأسه يشبه رأس ألف قدم".

وقد استخدم الباحثون تقنيات التصوير المقطعي المحوسب المتقدمة أثناء فحص الحفريات أيضًا، حيث تم أخذ الحفريات في ثمانينيات القرن العشرين في حقل فحم فرنسي وكانت لا تزال مدفونة في الصخور.

وقد سمحت عمليات المسح للفريق بفحص التفاصيل المخفية دون التسبب في أي ضرر للحفريات الثمينة.