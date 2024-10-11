شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لمستخدمى أيفون بشأن ميزة "النسخ المتطابق": يمكنها كشف بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء الأمن السيبراني عن خلل في ميزة النسخ المتطابق Mirroring من أبل والتي تجعل بياناتك مكشوفة، حيث وجدت شركة برمجيات الأمان Sevco، أن الخلل، عند استخدامه على جهاز Mac الصادر عن العمل، يشارك بيانات الهاتف الذكي مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد الخبراء، أن تطبيقات الموظفين مخزنة على الشبكات المؤسسية التي يصل إليها أصحاب العمل.

حث فريق الأمان مستخدمي أيفون على التوقف عن استخدام الميزة على أجهزة الكمبيوتر في العمل والشركات لتحديد أي أنظمة تكنولوجيا معلومات مؤسسية تجمع مخزون البرامج من أجهزة Mac حتى تصدر أبل تصحيحًا.

شاركت Sevco في بيان."إن هذا الخلل من أبل يشكل خطرًا كبيرًا على الخصوصية لأنه يمكن أن يكشف عن جوانب من حياتهم الشخصية لا يريدون مشاركتها أو قد يعرضهم للخطر."

وأضافت، "قد يشمل هذا الكشف عن تطبيق VPN في بلد يقيد الوصول إلى الإنترنت، أو تطبيق مواعدة يكشف عن ميولهم الجنسية في ولاية قضائية ذات حماية محدودة أو عواقب قانونية، أو تطبيق مرتبط بحالة صحية لا يريد الموظف مشاركتها ببساطة.

وقد تجد الشركات نفسها في ورطة قانونية إذا لم يتم معالجة المشكلة، فيؤدي ذلك إلى انتهاك قوانين الخصوصية الرئيسية مثل CCPA، والتقاضي المحتمل، وإنفاذ الوكالة الفيدرالية.

كما أشار فريق الأمن إلى أنه اتصل بشركة أبل بعد أن أكدت العديد من الشركات المشكلة، ويأمل في إصدار تصحيح قريبًا.