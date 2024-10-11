شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجنب الصابون والمكياج.. كيف تنظف هاتفك الأيفون بطريقة آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم شركة أبل التيتانيوم في أحدث هواتف أيفون، ومن هنا جاء السؤال حول ما هو الآمن والأفضل للاستخدام في تنظيف iPhone 16 Pro و15 Pro؟ هذا ما نقدمه من إرشادات خطوة بخطوة حول ما يجب وما لا يجب فعله، وفقا لما ذكره موقع "9to5Mac".

هناك شيء جديد في إطار التيتانيوم في iPhone 16 Pro و15 Pro وهو أن شركة أبل تقول، إن الزيت من بشرتك قد يغير لون الشريط الخارجي مؤقتًا.

إذا كنت تستخدم هاتف أيفون المصنوع من التيتانيوم بدون غطاء، فيكون من السهل إصلاح ذلك عن طريق مسحه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة قليلاً.

الممنوع عند تنظيف الهاتف

• لا تستخدم بخاخات التنظيف

• لا تغمر جهاز أيفون الخاص بك في منتجات التنظيف

• لا تستخدم الهواء المضغوط

• لا تترك الكابلات موصولة بجهاز أيفون الخاص بك عند التنظيف

المسموح عند تنظيف الهاتف

• قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو ما شابه ذلك

• 70% كحول إيزوبروبيل أو 75% كحول إيثيلي

رش على قطعة القماش أولاً، وليس على جهاز أيفون الخاص بك، أو استخدم وسادة تحضير الكحول

خطوات تنظيف جهاز iPhone 16 Pro و15 Pro المصنوع من التيتانيوم

1. تقول شركة أبل أنه يجب إيقاف تشغيل جهاز أبل الخاص بك قبل تنظيفه

2. تأكد أيضًا من فصله عن الكابلات أو الملحقات

3. امسح جهاز أيفون الخاص بك بقطعة قماش من الألياف الدقيقة النظيفة

4. بلل قطعة القماش قليلاً بالماء إذا لزم الأمر.

5. تقول شركة أبل إنه يجب عليك تنظيف جهاز أيفون الخاص بك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، حيث ستزيل قطعة القماش المبللة قليلاً بصمات الأصابع وتغير اللون الطفيف على إطار التيتانيوم لجهاز iPhone 16 Pro أو 15 Pro

6. لتطهير أيفون، استخدم 70% من الكحول الإيزوبروبيل/الإيثيلي على قطعة القماش وامسح جهازك

7. استخدم خيط تنظيف الأسنان برفق لتفتيت وإزالة البقع التي يصعب الوصول إليها، تأكد من عدم الوخز عند أو من خلال التشابك أو الميكروفونات أو المكونات المهمة الأخرى.

تؤكد أبل على أنه يجب عليك "تنظيف جهاز iPhone الخاص بك على الفور إذا لامس أي شيء قد يسبب بقعًا أو أضرارًا أخرى، على سبيل المثال، الأوساخ أو الرمل أو الحبر أو المكياج أو الصابون أو المنظفات أو الأحماض أو الأطعمة الحمضية أو المستحضرات".



