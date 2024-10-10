شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام تتيح للشركات استخدام التطبيق للتحقق من أرقام الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تليجرام هذا الأسبوع عن تحديث يتضمن بعض الميزات الجديدة، حيث ستسمح المنصة الآن للشركات باستخدام تليجرام للتحقق من رقم الهاتف، وهو ما قد يكون أكثر ملاءمة من استخدام طرق مثل الرسائل القصيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، أوضحت تليجرام في منشور على مدونتها، أنه غالبًا ما تحتاج الشركات إلى إنفاق الكثير من المال على أنظمة للتحقق من أرقام الهاتف للتحقق من هوية مستخدميها، ومع وضع هذا في الاعتبار، تقدم تليجرام الآن حل التحقق من الرقم الخاص بها.



تقول الشركة: "نعلم من تجربتنا الخاصة مدى تكلفة التحقق من أرقام هواتف العملاء بالنسبة للشركات، لذلك بدءًا من اليوم، يمكن لأي شركة أو تطبيق أو موقع ويب إرسال رموز التحقق عبر تليجرام ودفع ثمنها على Fragment، وتعد رموز تليجرام أسرع وأرخص وأكثر أمانًا وراحة من الرسائل القصيرة أو البدائل الأخرى".



سيتلقى مستخدمو تليجرام جميع رموز التحقق في دردشة خاصة داخل التطبيق، وبضغطة واحدة فقط، يمكنهم نسخ الرمز وفتح الصفحة لإكمال التحقق.



ستفرض منصة المراسلة 0.01 دولار أمريكي لكل مستخدم تم التحقق منه، وهو أقل بخمسين مرة من الرسوم التي تفرضها المنصات القائمة على الرسائل القصيرة على الشركات.



بالإضافة إلى هذا النظام الجديد، أعلنت تليجرام أيضًا عن بعض الميزات الجديدة الأخرى، وتشمل هذه الهدايا التي يمكن إرسالها إلى مستخدمين آخرين، وواجهة جديدة لمكالمات الفيديو على نظام التشغيل iOS، وتحسين الإدارة مع المزيد من الخيارات للإبلاغ عن الانتهاكات.