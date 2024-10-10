شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون أقمار استشعار الأرض عن بعد لترسل بيانات بسرعة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" أقمار استشعارعن بعد لإرسال البيانات من مدار الأرض، بسرعة تصل إلى 1.4 جيجابت في الثانية.

وأفادت الشركة، في بيان نقله موقع "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، بأن التكنولوجيات المتقدمة التي ابتكرها المتخصصون في الأجهزة والبرمجيات ستسمح بإرسال البيانات فائقة الدقة من مدار الأرض بسرعة 1500 ميجابت في الثانية بكمية 1 تيرابايت.

ولتنفيذ هذه المهام، تم تطوير الحلول التقنية، وعلى وجه الخصوص، استخدام تقنية المحاكاة الافتراضية عند بناء نظام تخزين البيانات من خلال الجمع بين عدة محركات أقراص في محرك واحد.

وأضافت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء النظام وقدرته على مواجهة الأعطال، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في كمية البيانات المخزنة والمستقبلة والمرسلة، مشيرة إلى أن الجهاز سيكون قادرا على إرسال معلومات تصل سرعتها إلى 18 جيجابت/ثانية إلى جهاز آخر يقوم بتخزين البيانات.