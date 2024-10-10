شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى ايفون.. إعدادات مهمة لتتمكن من استخدام Apple Intelligence AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح تقرير نشر في جريدة The Sun، مالكي هواتف ايفون من GOLDEN APPLE، التحقق من ثلاثة إعدادات مهمة الآن وإلا فلن يتمكنوا من استخدام Apple Intelligence AI، في ضوء التحديث الضخم لجهاز ايفون، بعدما تم طرح تحديث iOS 18 .

وأوضح التقرير أنه إذا كان Apple Intelligence ، أحدث التحديثات التي كشفت عنها ابل للمنحك مزيد من الترفيهة والسهولة في الاستخدام، فمن المفترض أن يتم طرحها كجزء من iOS 18.1 يوم الاثنين 28 أكتوبر، لكن سيتعين على الإصدارات الإنجليزية الأخرى مثل المملكة المتحدة الانتظار حتى ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أن على مالكي ايفون للاستفادة من التحديثات الجديدة، إعداد عدد من الميزات المحددة والاستعداد للاستخدام، خاصة أن أجهزة ايفون التالية، هي التي تستخدم فقط Apple Intelligence

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max



1. تثبيت iOS 18.1

وفيما يلي إليك الأشياء الثلاثة التي تحتاج إلى توافرها على جهاز ايفون الخاص بك حتى يعمل Apple Intelligence

2.ضبط اللغة الصحيحة



لا تعمل ميزة Apple Intelligence إلا على لغات معينة في البداية، كما تم شرحه سابقًا، لذا يجب ضبط لغة الجهاز ولغة Siri على إحدى اللغات المدعومة، حيث تبدأ هذه اللغة باللغة الإنجليزية الأمريكية.



ومن المقرر أن يتم إضافة بعض اللغات التالية في ديسمبر القادم:

الإنجليزية (أستراليا)

الإنجليزية (كندا)

الإنجليزية (نيوزيلندا)

الإنجليزية (جنوب إفريقيا)

الإنجليزية (المملكة المتحدة)



في العام المقبل، سيتم إضافة لغات أخرى مثل الصينية والإنجليزية (الهند) والإنجليزية (سنغافورة) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية وغيرها.

تقول ابل أنه بمجرد تشغيل ميزة Apple Intelligence، ستستمر في العمل عند السفر إلى أماكن أخرى حول العالم.



3. تحقق من سعة التخزين لديك



لكي تعمل ميزة Apple Intelligence، ستحتاج إلى 4 جيجابايت على الأقل من المساحة الخالية على جهاز ايفون الخاص بك.

حذرت شركة ابل من أن متطلبات سعة التخزين لنماذج Apple Intelligence على الجهاز سوف تزداد مع طرح المزيد من الميزات، لذا توقع إفساح المجال لمزيد من الميزات في المستقبل.