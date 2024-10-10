شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام رسائل SOS عبر الأقمار الصناعية على هاتف Pixel 9.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

من الممكن استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية عند عدم توفر خدمة الهاتف المحمول أو شبكة Wi-Fi وذلك بالاتصال برقم 911 على أجهزة Google Pixel 9 (Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold).

وإليك كيفية القيام بذلك فى خطوات:

1 تأكد من أن تطبيق Google Messages هو تطبيق المراسلة الافتراضى لديك.

2 اتصل بالرقم 911 إذا لم تكن لديك خدمة الهاتف المحمول ولم تكن متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسترى خيار Satellite SOS. انقر فوق Satellite SOS > Use Satellite SOS > Start.

3 سيُطلب منك بعد ذلك ملء استبيان الطوارئ.

4 بمجرد الانتهاء، سيتاح لك خيار إخطار جهات الاتصال فى حالات الطوارئ.

5 بعد ذلك، ستظهر لك سلسلة من الإرشادات التى تظهر على الشاشة لمساعدتك على توجيه هاتفك نحو القمر الصناعي. (تضيف Google أن أوقات الاتصال والاستجابة ستختلف بناءً على "الموقع وظروف الموقع وعوامل أخرى").

6 ابق خارجًا فى مكان به رؤية واضحة للسماء أثناء انتظارك رد مقدم خدمة الطوارئ عبر رسالة نصية.