شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تطرح ميزة جديدة تتيح مشاركة "الريلز" من انستجرام لـ Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta، عن طرح ميزة جديدة تمكن المستخدمين من نشر Instagram Reels على Threads، بمجرد النقر على زر انستجرام فى مربع إنشاء Threads، ستظهر شبكة تحتوى على منشورات انستجرام والـ Reels الخاصة بك، ومن هناك، يمكنك اختيار Reels التي تريد مشاركتها على Threads.

جاء ذلك بعد أن وسعت Meta، مجموعة تطبيقاتها بإطلاق Threads، العام الماضي، المصمم للتنافس مع X من خلال التركيز على النص بدلاً من الصور، ومنذ ذلك الحين، استغل Threads نطاق فيسبوك وانستجرام ، من خلال اختبار ميزات مثل النشر المتبادل وعرض منشورات Threads .

Threads يضيف خيار مشاركة Instagram Reels

ونجح Threads في تطوير هذا الخيار الجديد في مربع التأليف، مما يسمح للمستخدمين بتحديد Reels من حساب انستجرام الخاص بهم ونشرها مباشرة، لزيادة عدد متابعيهم والحصول على المزيد من المشاركة.

منذ إطلاقه، اجتذب Threads أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، ومع ذلك، فإنه لازال أدائه ضعيف مقارنة بـ Facebook وInstagram، حيث يضم الأخير أكثر من مليار مستخدم نشط وFacebook في المقدمة بأكثر من 3 مليارات.