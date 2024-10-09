شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تلوين أيقونات التطبيقات فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

منذ عدة سنوات، أصبح من الممكن تخصيص شاشة iPhone عن طريق إنشاء أيقوناتك الخاصة، وذلك باستخدام تطبيق Shortcuts المدمج فى Apple ( ولدينا تعليمات للقيام بذلك )، ولكن إذا كنت تريد إجراء القليل من التخصيص فى فترة زمنية قصيرة، فإن ميزة جديدة فى iOS 18 تتيح لك تعديل لون أيقونات التطبيق فى غضون لحظات.. وإليك الطريقة.

على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك:

* اضغط لفترة طويلة فى مكان ما فى الخلفية حتى تبدأ الرموز فى القيام برقصتها الاهتزازية الصغيرة.

* ستشاهد زر تحرير فى الزاوية العلوية اليسرى، اضغط عليه، ثم حدد تخصيص.

فى أسفل الشاشة، ستقدم لك قائمة منبثقة عدة خيارات: فاتح أو داكن (حتى لا تتغير الرموز بغض النظر عن الوضع الذى تستخدمه)، تلقائى (حيث يقرر نظام التشغيل نيابة عنك متى يتم تعتيم الرموز أو تفتيحها)، وملون هذا الخيار الأخير هو المكان الذى تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام.

ستشاهد الآن شريطين منزلقين: أحدهما يختار لون الرموز والآخر يتدرج من الفاتح إلى الداكن، على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تكون الرموز الخاصة بك ملونة باللون الأخضر، فحرك المؤشر الموجود على شريط التمرير العلوى إلى اللون الأخضر واستخدم شريط التمرير السفلى لتحديد مدى قتامة اللون الأخضر الذى تريده. (ستشاهد النتائج على الفور).

يمكنك أيضًا استخدام الأيقونة فى الزاوية العلوية اليمنى من القائمة المنبثقة لتحديد لون من ورق الحائط لاستخدامه كصبغة للرمز، اضغط على أيقونة القطارة وستختفى القائمة؛ وبدلًا من ذلك، سترى دائرة بها شبكة مقابل ورق الحائط، وما عليك سوى تحريك الدائرة إلى اللون الذى تريد أن يكون عليه الصبغة ورفع إصبعك.

هل سئمت من لونك المفضل؟ ما عليك سوى العودة إلى القائمة المنبثقة واختيار "فاتح/غامق/تلقائي"، وستصبح أيقوناتك بألوانها القديمة المألوفة.