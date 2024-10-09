شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو ديفيد بيكر الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد العالم الأمريكي ديفيد بيكر، جائزة نوبل للكيمياء لعام 2024، بعدما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منحه الجائزة "لتصميم البروتين الحاسوبي" والنصف الآخر مشتركا بين ديميس هاسابيس وجون م. جامبر "لتوقع بنية البروتين"، ويعد "بيكر"، رائدًا في أساليب تصميم البروتينات والتنبؤ ببنيتها ثلاثية الأبعاد.

مسيرة ديفيد بيكر الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء

و"ديفيد" الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء لعام 2024، هو أيضا أستاذ الكيمياء الحيوية في مؤسسة هنريتا وأوبري ديفيس، ومحقق في معهد هوارد هيوز الطبي، وأستاذ مساعد في علوم الجينوم والهندسة الحيوية والهندسة الكيميائية وعلوم الكمبيوتر والفيزياء في جامعة واشنطن.

ونجح "ديفيد" في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لتحل مشكلة التنبؤ ببنية البروتين، كما شارك في تأسيس أكثر من اثنتي عشرة شركة للتكنولوجيا الحيوية وتم إدراجه في القائمة الافتتاحية لمجلة تايم لأكثر 100 شخص تأثيرًا في مجال الصحة.



مشوار ديفيد بيكر العلمية

حصل "بيكر"، على درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد في عام 1984، و أكمل درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 1989 في مختبر راندي شيكمان، حيث عمل بشكل أساسي على نقل البروتين والاتجار به في الخميرة، وفي في عام 1993، أكمل تدريبه بعد الدكتوراه في الفيزياء الحيوية مع ديفيد أغارد في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو.

وانضم بيكر إلى قسم الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة واشنطن كعضو هيئة تدريس في عام 1993، أصبح محققًا في معهد هوارد هيوز الطبي في عام 2000، كما انتُخب بيكر زميلًا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام 2009.



اشتهر "بيكر"، بتطوير الأساليب الحسابية للتنبؤ وتصميم هياكل ووظائف البروتينات، إلا أن بيكر يحتفظ بمجموعة نشطة في الكيمياء الحيوية التجريبية، وقد ألف أكثر من 600 ورقة علمية.

إسهامات ديفيد بيكر العلمية

طورت مجموعة بيكر خوارزمية روزيتا للتنبؤ ببنية البروتين من البداية، والتي تم توسيعها إلى أداة لتصميم البروتين، ومشروع حوسبة موزعة ، كما نجح في تطوير برامج التنبؤ بالبنية الجزيئية الحيوية وتصميمها.

ونجح في مجال تصميم البروتين؛ كأول بروتين اصطناعي بطية جديدة، وفي مجال عمله في طي البروتين، حصل بيكر على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أوفيرتون خلال عام 2002، وجائزة ساكلر الدولية في الفيزياء الحيوية عام 2008.

أما عن عمله في تصميم البروتين، حصل بيكر على جائزة نيوكومب كليفلاند في عام 2004، وجائزة فاينمان في تكنولوجيا النانو خلال عام 2004، وجائزة الاختراق في علوم الحياة في عام 202، وفي عام 2024، حصل بيكر على جائزة نوبل في الكيمياء.