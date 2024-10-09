شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى "حافظة الهاتف الذكى NFC" وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت حافظات الهواتف الذكية ذات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تمكن هذه الحالات المستخدمين من التعبير عن أنفسهم من خلال عرض صورة أو رسم من اختيارهم.

من المحتمل أن تكون حافظات الهواتف الذكية بتقنية NFC من أكثر حافظات الهواتف الذكية تميزًا، حيث يكون NFC مجرد جزء منها، فى حين أن شاشة الحبر الإلكترونى الملونة هى فى الواقع قلب وروح حافظة NFC.

تتوفر حافظات NFC لمجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، خاصة للهواتف الذكية الرائدة من Samsung وApple، ومن الصعب جدًا العثور على واحدة لهاتف ذكي بميزانية محدودة، حيث أن هذه الحالات غالبًا ما تكون باهظة الثمن، حيث تكلف ما يزيد عن 1000 روبية فى معظم الحالات.

ما هى حالة NFC وكيف تعمل؟

تعد حافظة NFC مصطلحًا عامًا يستخدم لحافظة الهاتف الذكي المزودة بشاشة حبر إلكتروني ملونة (نفس التقنية التي تعمل على تشغيل معظم أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية مثل Amazon Kindle، والتي تمكن المستخدمين من عرض الصور والفن الرقمي على الجزء الخلفي من هواتفهم الذكية).

توفر معظم هذه الحالات أيضًا قدرًا من الحماية؛ ومع ذلك، قد لا تكون الحالات الأكثر أمانًا عندما يتعلق الأمر بالحماية من الأضرار العرضية، حيث إنها مصممة لأغراض مختلفة.

عندما تقوم بتوصيل حافظة NFC بهاتف ذكي، يمكنها التواصل مع الجهاز باستخدام NFC، والتى يمكنها، تمامًا مثل Bluetooth وWi-Fi، نقل البيانات، ولكن بمعدل أبطأ بكثير.

وكما يوحي الاسم، تعمل هذه الحافظات فقط مع الهواتف التي تدعم تقنية NFC، حيث تتواصل معظم هذه الحالات مع الهاتف عبر تطبيق لنقل الصورة أو الرسم، كما تتضمن معظم الشركات المصنعة لحالات NFC أيضًا الكثير من الأعمال الفنية أو الرسومات التي يمكن استخدامها للعرض على العلبة.



تأتي حافظات الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة بتقنية NFC مزودة بشاشة حبر إلكتروني أحادية اللون، وتوفر الخيارات متوسطة المدى شاشة حبر إلكتروني بثلاثة ألوان، بينما توفر الخيارات المتطورة شاشة حبر إلكتروني بأربعة ألوان، مما يوفر جودة صورة أكثر حيوية.

هل يشمل بطارية؟

يكمن جمال حافظة هاتف NFC في حقيقة أنها لا تتطلب بطارية، حيث يمكن لشريحة NFC غير المزودة بالطاقة أو السلبية الإرسال بدون طاقة ويمكنها حصد الطاقة من بيئة النظام، كمل لن يؤثر هذا على عمر بطارية الهاتف الذكي، لأن متطلبات الطاقة هذه منخفضة جدًا.

يمكن لشاشة الحبر الإلكتروني الملونة الموجودة على حافظة الهاتف الذكي NFC عرض الصورة على الجزء الخلفي من هاتفك.

ونظرًا لطبيعة شاشة الحبر الإلكتروني، يمكنها الاحتفاظ بصورة معينة طالما كانت هناك حاجة إليها دون الحاجة إلى أي طاقة إضافية.

هل هناك أي سلبيات لحافظة الهاتف الذكي NFC؟



لا توجد أي جوانب سلبية كبيرة لحافظة الهاتف الذكي بتقنية NFC، على الأقل في الوقت الحالي، باستثناء حقيقة أنه يتعين على المرء تثبيت تطبيق إضافي على هاتفه لاستخدامه.

وإذا كنت تبحث عن طريقة جديدة لتخصيص هاتفك الذكي والتفاخر بأسلوبك، فإن الحصول على حافظة الهاتف الذكي NFC هو بالتأكيد إحدى الطرق للقيام بذلك.

على الرغم من عدم وجود أي علامة تجارية معروفة تصنع حافظات الهواتف الذكية بتقنية NFC، إلا أن هناك العديد من الخيارات، خاصة لأجهزة Samsung Galaxy وApple iPhone، متاحة بسهولة عبر منصات التجارة الإلكترونية.