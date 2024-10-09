شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفائز بجائزة نوبل فى الفيزياء يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منح جائزة نوبل في الفيزياء للباحثين البريطاني-الكندي جون هوبفيلد والأمريكي جيفري هينتون لأبحاثهما في مجال "التعلم الآلي" المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، ما يعني تدريب أجهزة الحاسوب من خلال شبكات عصبية اصطناعية، وهي تكنولوجيا أصبحت ضرورية لتشغيل محركات البحث مثل جوجل وروبوتات الدردشة عبر الإنترنت مثل ChatGPT من أوبن إيه آي.

مُنحت الجائزة لتقنية طورها هوبفيلد في أوائل الثمانينيات تسمى شبكة هوبفيلد، وتقنية ذات صلة ساعد هينتون في ابتكارها في السنوات التالية تسمى آلة بولتزمان، وفاجأ الخبر العديد من علماء الفيزياء وخبراء الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم هوبفيلد وهينتون.

في عام 2019، كان هينتون جزءًا من مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص حصلت على جائزة تورينج، والتي تسمى غالبًا "جائزة نوبل للحوسبة"، لعملها على الشبكات العصبية.

وفي العام الماضي، تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم عندما ترك وظيفته كباحث في جوجل وحذر من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساعد في إنشائها يمكن أن تدمر البشرية في يوم من الأيام.

كما تم تقديمه ذات مرة في مؤتمر أكاديمي على أنه شخص "فشل في الفيزياء، وترك علم النفس ثم انضم إلى مجال بلا معايير على الإطلاق: الذكاء الاصطناعي". استمتع هينتون، وهو مواطن بريطاني معروف بروح الدعابة الجافة التي تستنكر الذات، بتكرار هذه القصة.

لكنه أضاف دائما تحذيرا،حيث كان يقول: "لم أفشل في الفيزياء وتركت علم النفس". "لقد فشلت في علم النفس وتركت الفيزياء، وهي دراسة أكثر شهرة بكثير."

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بعد وقت قصير من علمها بفوزه بجائزة نوبل في الفيزياء كانت هذه ردود هينتون عقب فوزه بجائزة نوبل.

س: ما هو رد فعلك عندما سمعت الخبر؟

ج: لقد صدمت وذهلت وذهلت. لم أتوقع ذلك أبدا.

س: الشبكات العصبية هي تقنيات الكمبيوتر. كيف يرتبط هذا بالفيزياء؟

ج: إن شبكات هوبفيلد والتطوير الإضافي لها الذي يسمى آلات بولتزمان كانت مبنية على الفيزياء، استخدمت شبكات هوبفيلد دالة الطاقة، واستخدمت آلة بولتزمان أفكارًا من الفيزياء الإحصائية. لذا فإن تلك المرحلة من تطور الشبكات العصبية اعتمدت – كثيرًا – على أفكار من الفيزياء.

س: لكنها كانت في الواقع تقنية مختلفة - تسمى الانتشار العكسي - والتي تم استخدامها لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة اليوم، هذا ليس له علاقة بالفيزياء؟

ج: أعتقد أن هذه الفكرة تشبه الإنزيم. يساعدك الإنزيم على تجاوز الحاجز، حتى لو لم يكن جزءًا من الحل النهائي.

كانت آلات بولتزمان مثل الإنزيم. لقد تجاوزنا حاجز "كيف تدرب الشبكات العصبية العميقة؟" لقد جعل تدريبهم أسهل. وبمجرد أن تعلمنا كيفية القيام بذلك، لم نعد بحاجة إلى آلة بولتزمان.

س: هل عملت مباشرة مع جون هوبفيلد على أي من هذه الأفكار؟

ج: لا، لقد قرأت أوراقه. لكن أحد المتعاونين الرئيسيين معي، تيري سينوفسكي، عمل مع هوبفيلد وحصل على درجة الدكتوراه. مع هوبفيلد.

س: هل من الغريب حصولك على هذه الجائزة في الفيزياء؟

ج: إذا كانت هناك جائزة نوبل لعلوم الكمبيوتر، فمن الواضح أن عملنا سيكون أكثر ملاءمة لذلك. ولكن لا يوجد واحد.

س: هذه طريقة رائعة لصياغة الأمر.

ج: وهو أيضاً تلميح.

سؤال: ربما نحتاج إلى جائزة نوبل في علوم الكمبيوتر. على أية حال، لقد فزت بجائزة نوبل للمساعدة في إنشاء تقنية تخشى الآن أنها ستسبب خطرًا جسيمًا على البشرية، ما هو شعورك حيال ذلك؟

ج: إن حصولي على جائزة نوبل قد يعني أن الناس سوف يأخذونني على محمل الجد.

س: هل تأخذون الأمر على محمل الجد عندما تحذرون من المخاطر المستقبلية؟

ج: نعم.