شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جائزة نوبل للكيمياء تعلن فوز ديفيد بيكر وديميس هاسابيس وجون م. جامبر بالجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024 إلى ديفيد بيكر "لتصميم البروتين الحاسوبي" و ديميس هاسابيس وجون م. جامبر "لتوقع بنية البروتين".



وتعد جائزة نوبل واحدة من أهم الجوائز العالمية، والتي بدأ الإعلان عنها أمس الأول الإثنين في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي وبدأت بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب، على أن يتم الإعلان عن باقي جوائز نوبل على النحو التالي:

الإثنين 7 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب في الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الثلاثاء 8 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الأربعاء 9 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الخميس 10 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 13:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الجمعة 11 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في السلام 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الإثنين 14 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

ومنذ عام 1901، تُكرم جائزة نوبل الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم لإنجازاتهم المتميزة في الفيزياء أو الكيمياء أو علم وظائف الأعضاء أو الطب أو الأدب أو العمل في مجال السلام.

وفي 27 نوفمبر 1895، وقع ألفريد نوبل وصيته الأخيرة في باريس، وقد حدد فيها أن الجزء الأكبر من ثروته ينبغي أن يقسم إلى خمسة أجزاء وأن يستخدم في توزيع الجوائز في الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام "لأولئك الذين قدموا أعظم فائدة للبشرية خلال العام السابق".

وفي كل عام، يُطلب من آلاف أعضاء الأكاديميات وأساتذة الجامعات والعلماء والحائزين السابقين على جائزة نوبل وأعضاء الجمعيات البرلمانية وغيرهم تقديم مرشحين لجوائز نوبل للعام المقبل، ويتم اختيار هؤلاء المرشحين بطريقة تضمن تمثيل أكبر عدد ممكن من البلدان والجامعات على مدار الوقت، بعد تلقي جميع الترشيحات، تصبح لجان نوبل التابعة للمؤسسات الأربع المانحة للجائزة مسؤولة عن اختيار المرشحين.