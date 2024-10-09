شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تسمح لـ X بالعودة بعد إيقاف دام شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وكالة الاتصالات في البلاد "أناتيل" بإلغاء حظر موقع "X" خلال 24 ساعة، وكتب أنها استوفت "جميع المتطلبات اللازمة للعودة الفورية للأنشطة.

ومع ذلك، لن يعني هذا عودة التطبيق إلى الخدمة على الفور، وكما ذكر موقع Poder360 البرازيلي ، لا تزال Anatel بحاجة إلى إخطار 20 ألف مزود خدمة إنترنت مختلف في البرازيل لإزالة القيود، والتي ستختلف حسب النظام الذي يستخدمونه.

وقبل أن تستسلم الشركة في أغسطس "لقرارات المحكمة بحظر بعض الحسابات الشعبية في البرازيل"، سحبت الشركة ممثلها القانوني في البلاد، مما أدى إلى الحظر ، ثم أصدر القاضي دي مورايس الحظر في 30 أغسطس ، مما أعطى شركات الاتصالات البرازيلية مهلة تصل إلى خمسة أيام لمنع أي شخص في البلاد من الوصول إلى تطبيق X.

ردًا على هذه الأخبار، قال حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ X : "تفتخر شركة X بالعودة إلى البرازيل ، وقد كان منح عشرات الملايين من البرازيليين إمكانية الوصول إلى منصتنا التي لا غنى عنها أمرًا بالغ الأهمية طوال هذه العملية ، وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير، ضمن حدود القانون، في كل مكان نعمل فيه".

كان من الممكن أن تتم الموافقة على المنصة في وقت أقرب، فقد دفعت غراماتها الأسبوع الماضي، ولكن بعد أن طلبت الإذن بالعودة إلى العمل مرة أخرى، قالت المحكمة إن X قد حولت الأموال إلى البنك الخطأ ، مما أدى إلى تأخير عودتها بضعة أيام أخرى بينما تم تحويل الأموال إلى المؤسسة الصحيحة.