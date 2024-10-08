شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة أمريكية تجبر جوجل على فتح متجر Play لمدة 3 سنوات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحول كبير في مشهد تطبيقات الأجهزة المحمولة، أعلنت جوجل أنها ستسمح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث المنافسة على متجر Google Play، وتأتي هذه الخطوة كنتيجة مباشرة للمعركة القانونية المستمرة بين Epic Games، مبتكر Fortnite، وجوجل.

وزعمت الدعوى القضائية، التي تم رفعها في عام 2020، أن سياسات Google التقييدية ورسوم العمولة البالغة 30 في المائة على عمليات الشراء داخل التطبيق تشكل احتكارًا غير عادل، وزعمت Epic Games أن هذه الممارسات خنقت المنافسة والابتكار في نظام تطبيقات Android.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس دوناتو حكمًا تاريخيًا في قضية Epic vs Google، حيث أمر جوجل بفتح متجر Google Play للمنافسة لمدة ثلاث سنوات، وذكر الحكم أن Google Play يجب أن يستضيف متاجر تطبيقات الطرف الثالث المنافسة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل المتاجر المنافسة على حق الوصول إلى كتالوج تطبيقات Google Play بالكامل، ما لم يختار المطورون صراحةً عدم المشاركة، وفقًا لـ The Verge، ويعزز هذا الحكم المنافسة، ويسمح للمستخدمين بالاختيار من بين متاجر تطبيقات متنوعة ويمنح المطورين المزيد من خيارات التوزيع.

وذكر الحكم أن "جوجل سيكون لديها ما يصل إلى ثمانية أشهر من تاريخ هذا الأمر لتطبيق التكنولوجيا اللازمة للامتثال لهذا الحكم، وستبدأ فترة الثلاث سنوات بمجرد أن تصبح التكنولوجيا تعمل بكامل طاقتها"، ومع ذلك، يتعين على جوجل تنفيذ تدابير أمنية لحماية المستخدمين من المحتوى الضار/غير القانوني وضمان الامتثال للقوانين وإرشادات المحتوى الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، "لا يجوز لشركة جوجل مشاركة الإيرادات التي يولدها متجر Google Play مع أي شخص أو كيان يوزع تطبيقات Android، أو صرح بأنه سيطلق أو يفكر في إطلاق منصة أو متجر لتوزيع تطبيقات Android".

ويمثل قرار جوجل تنازلاً كبيراً في القضية، فمن خلال فتح متجر Play أمام متاجر التطبيقات المتنافسة، سيتمتع المطورون الآن بمزيد من المرونة والاستقلالية في توزيع تطبيقاتهم. ويتماشى هذا التغيير مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة والمنافسة في الأسواق الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تخطط جوجل لاستئناف حكم Epic، سعياً إلى إيقاف التنفيذ في انتظار المراجعة، وتعترض الشركة على القرار، مستشهدة بثلاث نقاط رئيسية، بما في ذلك، لا ينبغي اعتبار Android سوقًا مستقلاً؛ وتتنافس Google وApple على مطوري التطبيقات؛ وتسمح انفتاح Android بقنوات توزيع تطبيقات متعددة خارج Google Play.

وتزعم جوجل أن الحكم يتناقض مع قرار Apple المؤيد، والذي اعترف بنظامي Android وiOS كمتنافسين في نفس السوق.