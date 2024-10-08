شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد خسائر بالملايين.. ماسك يتراجع ويدفع غرامة 5 مليون دولار للبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحكمة العليا في البرازيل أنها تلقت دفعات من شبكة التواصل الاجتماعي X بقيمة 28.6 مليون ريال (5.2 مليون دولار) كغرامات، وهي خطوة أخرى نحو إلغاء حظر المنصة، وذلك بعد أن خسرت الملايين من الدولارات والمستخدمين.

وصدق السكرتير القضائي للمحكمة العليا على الإيداع وتم إرسال القضية إلى مكتب المدعي العام لتحليلها، وبعد ذلك سيتخذ القاضي ألكسندر دي مورايس قرارًا بشأن احتمال رفع الحظر عن X، حسبما قالت صحيفة او جلوبو البرازيلية.

وادعت الشركة الجمعة الماضية، أنها دفعت الغرامات، لكن القاضي أشار إلى أن الإيداع تم في المكان الخطأ، وقرر تحويل الأموال من حساب في Caixa Econômica Federal إلى حساب آخر في Banco do Brasil، وهو الحساب الصحيح.

وتم حظر شبكة X، المملوكة من الملياردير الأمريكى إيلون ماسك في نهاية أغسطس، وتم تغريمه لرفضه تنفيذ الأوامر التي أملاها دي مورايس بشأن إزالة العديد من الملفات الشخصية المرتبطة باليمين المتطرف والمتهمة بنشر أخبار كاذبة بأصباغ معادية للديمقراطية، بالإضافة إلى ذلك، كانت شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، المملوكة أيضًا لماسك ، مسؤولة بشكل مشترك وفردي عن دفع الغرامات إذا لم تمتثل X.

وبعد إعلانه عن إغلاق مكتبه في البرازيل، اتهم رجل الأعمال ، دي مورايس بأنه يشكل خطراً على حرية التعبير و"تهديد" محاميه بالانتقام القضائي إذا لم يمتثلوا لأوامر المحكمة العليا.