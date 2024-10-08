شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء كلمة مرور لحساب انستجرام بدون الاعتماد على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من المستخدمين يواجهون مشكلة عندما يقومون بربط حسابهم على انستجرام بحساب فيس بوك، حيث يمكن أن يؤدي هذا الربط إلى صعوبة في تغيير كلمة المرور أو حتى فقدان السيطرة على حساب انستجرام إذا حدثت مشكلة بحساب فيس بوك.

ولهذا السبب، يُنصح بإنشاء كلمة مرور مستقلة لحساب انستجرام بعيدًا عن فيس بوك لضمان أمان إضافي وسهولة إدارة الحساب، وفي هذا التقرير، سنتعرف على الخطوات اللازمة لإنشاء كلمة مرور منفصلة لحساب انستجرام.

إنشاء كلمة مرور لحساب انستجرام

1. افتح تطبيق انستجرام أو الموقع الإلكتروني:

ابدأ بفتح تطبيق انستجرام على هاتفك المحمول أو عبر المتصفح إذا كنت تستخدم الكمبيوتر.

2. تسجيل الدخول بحساب فيس بوك:

إذا كان حسابك على انستجرام مرتبط بحساب فيس بوك، قم بتسجيل الدخول كالمعتاد باستخدام خيار "Continue with Facebook" أو "متابعة باستخدام فيس بوك".

3. الدخول إلى الإعدادات:

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليمنى للوصول إلى صفحتك الشخصية.

- اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر "الإعدادات والخصوصية" أو "Settings and Privacy".

4. إلغاء الربط بين حساب فيس بوك وانستجرام:

- اختر قسم "الحسابات المرتبطة" أو "Linked Accounts".

- من هنا، ابحث عن "فيس بوك" واضغط عليه.

- اضغط على "إلغاء الربط" أو "Unlink" لإلغاء ربط حساب انستجرام من حساب فيس بوك.

5. إنشاء كلمة مرور جديدة لحساب انستجرام:

- بعد إلغاء الربط، عُد إلى قائمة "الإعدادات والخصوصية".

- اختر "الأمان" أو "Security".

- اضغط على "كلمة المرور" أو "Password".

- سيُطلب منك إدخال بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المرتبط بالحساب للحصول على رابط إنشاء كلمة مرور جديدة.

6. إدخال كلمة مرور جديدة:

- بعد استلام الرابط في بريدك الإلكتروني أو على هاتفك، اضغط على الرابط وأدخل كلمة مرور جديدة قوية تتكون من أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز.

7. تأكيد التغيير:

- بعد إدخال كلمة المرور الجديدة، اضغط على "حفظ" أو "Save" لتحديث كلمة مرور حسابك.

نصائح لتحسين أمان حسابك على انستجرام:

- استخدام كلمة مرور قوية: تأكد من أن كلمة مرورك تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز لتجنب اختراق الحساب.

- تفعيل المصادقة الثنائية: هذه الخطوة تضيف طبقة أمان إضافية عبر إرسال رمز تحقق إلى هاتفك في كل مرة تحاول فيها تسجيل الدخول من جهاز جديد.

- مراجعة الأجهزة المرتبطة: تأكد من التحقق الدوري من الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول منها لحساب انستجرام لضمان عدم وجود نشاط غير مألوف.